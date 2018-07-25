Мэр Душанбе Рустам Эмомали поставил перед соответствующими городскими службами задачу для устранения задолженностей по оплате потребленной электроэнергии привлечь правоохранительные органы.

Эта задача была озвучена на совещании 24 июля, сообщили «АП» в пресс-службе мэрии.

«Данное поручение исходило после того, как мэр узнал, что задолженность населения, организаций и предприятий по оплате потребленной электроэнергии в Душанбе за первое полугодие текущего года составляет 21 млн. сомони», - сообщили в пресс-службе.

Каким образом будут задействованы правоохранительные органы, не сообщается.

За шесть месяцев текущего года в городе произведено 587 млн. квт/ч электроэнергии, что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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