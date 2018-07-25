Объем денежных переводов в Таджикистане восстановился в июле этого года после трехмесячного спада.

«Рост размера денежных переводов на сегодняшний день по сравнению с этим же периодом прошлого года составляет 7%. То есть поступило где-то на $90 млн. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», - сообщил председатель Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода 25 июля на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что в апреле-июне нынешнего года было зафиксировано снижение объема денежных передов по сравнению с тем же периодом 2017 года.

«На данный момент ситуация стабилизировалась и начался рост», - сказал Нурмахмадзода.

Напомним, по итогам прошлого года объем денежных переводов в Таджикистан составил около $2,6 млрд.

По его словам, примерно 86% денежных переводов поступили в российских рублях.

С начала 2016 года денежные переводы в рублях в Таджикистане выдаются исключительно в национальной валюте.

Глава НБТ подчеркнул, что данная мера способствовала удержанию курса национальной валюты на определенном уровне, и регулятор не намерен пока отказаться от этого механизма.

«Принятое тогда нами решение положительно повлияло на курс национальной валюты. На данный момент мы не намерены что-то изменить в этом вопросе», - отметил он.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus