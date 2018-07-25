На таджикско-афганской границе в ходе спецоперации убиты трое афганских контрабандистов, задержаны шестеро их таджикских подельников, свыше 100 кг наркотиков и винтовка с патронами.

С 12 по 22 июля текущего года военнослужащие пограничных войск ГКНБ Таджикистана провели оперативно-розыскные мероприятия и специальные операции в зоне ответственности Пограничного отряда «Хамадони».

«В результате предотвращены незаконные переходы государственной границы, попытка переброски наркотиков афганскими контрабандистами на территорию Таджикистана, а также зарегистрировано три вооружённых боестолкновения», сообщил «АП» пресс-секретарь пограничных войск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

По его словам, в вооружённых боестолкновения таджикские пограничники нейтрализовали 3 афганских контрабандистов, а шестерых их подельников – граждан Таджикистана – задержали.

«Остальные контрабандисты под натиском таджикских пограничников были вынуждены отойти на сопредельную территорию Афганистана», - сообщил Улугходжаев.

По его словам, в рамках проведения спецоперации было обнаружено огнестрельное оружие (Винчестер) с патронами, 93 кг 800 граммов опия, 15 кг героина.

«Соответствующими органами возбуждено уголовное дело, ведется расследование», - сказал пресс-секретарь ПВ ГКНБ.

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