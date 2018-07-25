Из 1050 студентов Исламского института Таджикистана имени Имоми Аъзам-Абуханифа Нуъмон ибн Собита 250 - девушки.

На двух факультетах (восточная филология и наука богословия) из 162 преподавателей - 36 женщины, сообщили «АП» в Комитете по делам религии Таджикистана.

При этом в институте свой стиль таджикской национальной одежды для студенток. Она отвечает требованиям исламского права и национальной одежды.

Фото Исламский институт

Исламский институт Таджикистана готовит специалистов по направлениям арабский и английский языки, история, религия и богословие, изучения Корана, письменное наследие, информатика.

Диплом института дает право выпускникам работать, как в государственном секторе, так и в религиозных учреждениях.

По данным источника, институт сотрудничает со всеми вузами Таджикистана, при этом не имеет контакты с аналогичными зарубежными учебными заведениями.

Напомним, Исламский институт Таджикистана является единственным в стране высшим учебным заведением, где можно получить религиозное образование.

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