Тело Хувайдо Тиллозода, убитой в Серпухово России 22 июля, сегодня утром было доставлено из Москвы в Душанбе рейсом авиакомпании "Таджик Эйр". Она будет похоронена в районе Шамсиддин Шохин.

Между тем, МВД Таджикистана просит МВД России взять под строгий контроль дело об убийстве 5-летней Хувайдо.

Рамазон Рахимзода направил телеграмму руководству министерства внутренних дел России в связи со зверским убийством таджикской 5-летней девочки Хувайдо Тиллозода в городе Серпухово Московской области.

«Рамазон Рахимзода направил телеграмму руководству МВД России о взятии под строгий контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства таджикской девочки, - сообщили в МВД. – В телеграмме также говорится о незамедлительном раскрытии преступления и привлечении к уголовной ответственности преступника».

Пресс-служба МВД сообщает, что в связи с этим происшествием между МВД двух стран проходят оперативные мероприятия.

МИД Таджикистана также направило ноту в МИД России и потребовало сурово наказать преступника, убившего маленькую девочку.

Напомним, тело маленькой Хувайдо было обнаружено 23 июля в городе Серпухове Московской области недалеко от железнодорожной станции.

Девочка пропала 22 июля во время прогулки во дворе дома, где проживает ее семья. Рано утром на следующий день поисковый отряд добровольцев и полицейские со служебной собакой обнаружили спортивную сумку, в которой находилось тело пропавшего ребенка.

В Управлении Следственного комитета по Московской области сообщили, что по подозрению в совершении убийства, а также изнасилования задержан 28-летний местный житель Александр Сёмин. Он живет в одном доме с семьей погибшей. В его квартире были найдены следы обуви девочки и отпечатки ее пальцев.

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