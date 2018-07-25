В крупнейших за последнее десятилетие лесных пожарах на юго-востоке Греции погибли десятки человек. По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни 74 человек.

Более 170 человек получили различные травмы. Среди пострадавших - по меньшей мере 16 детей.

Многие из погибших не смогли покинуть деревню Мати в 40 километрах к северо-востоку от Афин. Они погибли, задохнувшись дымом, в своих домах и автомобилях. Эта деревня в районе Рафина популярна среди туристов, передает ВВС.

Сила ветра достигает 100 километров в час, и огонь распространяется с большой скоростью.

Сотни пожарных борются с огнем, спасатели на лодках и вертолетах эвакуируют жителей из охваченных пожарами районов. Некоторые жители пригородов Афин на всякий случай покинули свои дома.

По информации Красного Креста, во дворе одной из вилл в приморской деревне Мати, находящейся в эпицентре природного бедствия, были найдены тела 26 взрослых и детей. Погибшие, судя по всему, обнимали друг друга в момент смерти. Тела находились всего в нескольких метрах от моря.

Мати расположена в районе Рафина, популярном среди греческих туристов. Летом сюда приезжают пенсионеры и дети. Многие дороги и другие возможные пути эвакуации были заблокированы огнем.

"Мы делаем все, что в человеческих силах, чтобы взять ситуацию под контроль", - сказал журналистам премьер-министр Греции Алексис Ципрас, добавив, что в стране мобилизованы все экстренные службы.

Политик отменил намеченный визит в Боснию, чтобы координировать борьбу со стихией. В регионе Аттика на юге Греции, к которому относятся и Афины, объявлено чрезвычайное положение, по всей стране объявили трехдневный траур.

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Нынешние лесные пожары в Греции - самые сильные с 2007 года. Тогда на юге Пелопонесского полуострова погибли десятки человек.

Правительство Греции обратилось к другим европейским странам с просьбой помочь с пожарными и вертолетами. Несколько стран, в том числе Италия, Польша и Франция, направили в Грецию пожарную авиацию, машины и пожарных.

Температура воздуха в Греции в ближайшие дни вновь поднимется, и у греческих властей остается все меньше времени, чтобы остановить распространение пожаров.

Причины пожаров пока неизвестны. Прокуроры Верховного суда начали расследование. Некоторые представители властей не исключили, что пожары были вызваны поджогами.

По словам представителя правительства Димитриса Цанакопулоса, лесные пожары начались одновременно в трех местах неподалеку от Афин.

Афины обратились к США предоставить им беспилотники, чтобы отслеживать "подозрительные передвижения", добавил Цанакопулос.

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