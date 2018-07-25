В Душанбе сегодня произошел пожар на небольшом рынке рядом с универсамом «Москва» - напротив национальной клиники «Шифобахш» (Караболо).
«Предварительная площадь возгорания 60 кв метров. Пожар произошел в продуктовом магазине "Баходур", - сообщили в противопожарной службе МВД РТ.
По данным источника, в настоящее время огонь локализован, на месте работали два пожарных расчета.
«Никто не пострадал, причины возгорания пока не установлены», - отметил источник.
По словам очевидцев, магазин сгорел полностью.
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