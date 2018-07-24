Министерство иностранных дел Таджикистана направило ноту в МИД России в связи с убийством маленькой девочки в Серпухово.

«Жестокое убийство пятилетней гражданки Республики Таджикистан Хувайдо Тиллозода 22 июля 2018 года в городе Серпухово вызвало крайнее возмущение и потрясение в Таджикистане», - говорится в документе, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Согласно ноте, таджикская сторона призывает соответствующие органы Российской Федерации провести тщательное расследование.

«Призываем провести тщательное расследование данного зверского преступления по отношению к ребенку, и требуем сурового наказания преступника, совершившего это бесчеловечное деяние», - говорится в сообщении.

В МИД РТ также сообщили, что дипломатические и консульские ведомства Таджикистана в России будут постоянно находиться в контакте с соответствующими органами до полного расследования преступления и вынесения приговора.

Напомним, тело маленькой Хувайдо было обнаружено 23 июля в городе Серпухове Московской области недалеко от железнодорожной станции.

Подозреваемый в убийстве девочки Александр Семин Фото ГСУ СКР

Девочка пропала 22 июля во время прогулки во дворе дома, где проживает ее семья. Рано утром на следующий день поисковый отряд добровольцев и полицейские со служебной собакой обнаружили спортивную сумку, в которой находилось тело пропавшего ребенка.

В Управлении Следственного комитета по Московской области сообщили, что по подозрению в совершении убийства, а также изнасилования задержан 28-летний местный житель Александр Сёмин. Он живет в одном доме с семьей погибшей. В его квартире были найдены следы обуви девочки и отпечатки ее пальцев.

Между тем, в сети появилось видео, на котором подозреваемый направляется к оврагу со спортивной сумкой. Запись с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео человек, одетый в шорты и майку, идет со спортивной сумкой на плече. На обратном пути мужчина идет уже без сумки.

Отец девочки, Абдусалом Саидов, не может поверить в случившееся. Она была его единственной дочерью, передает Telegram-канал Life Shot. По словам Саидова, с тех пор как полицейские сообщили, что нашли тело девочки, он ее еще не видел.

В интервью радио Озоди он сказал, что как только им выдадут тело ребенка, они возвратятся в Таджикистан.

В свою очередь, диппредставительство Таджикистана в России оказывает всякую поддержку семье погибшей девочки, и готовит все необходимые документы для отправки тела на родину.

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