Недавно мы попали на первую в стране ярмарку программирования и инжениринга под названием Steam Fear Tajikistan. Вы не поверите, но здесь мы нашли 18 юных изобретателей, которые в состоянии создать не только роботов, но и разработать целый водородный генератор.

Среди удививших нас 14-летние Ораш Комрон и Амин Каримов. Эти школьники успели за короткий период создать несколько видов роботов: тех, что пишут конспекты, убирают мусор, а также раскладывают по полкам вещи.

А еще молодые изобретатели создали лего-электрогитару, в которой есть сенсор и небольшой мотор, отвечающие за настройку параметров звука.

«Если тянуть сенсор гитары вниз, частота звука будет ниже, а если поднять – выше. Она создана для сферы развлечения», - поясняет Ораш Комрон.

Среди работ изобретателей можно было также увидеть умные книги, языковые программы, водородный генератор и многое другое.

Цель данного мероприятия – привлечение молодежи, особенно местных девушек, к науке, технологии, инженирингу, искусству и математике.

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