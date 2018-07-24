Популярную песню под названием «Точикам» (Я-таджик) впервые исполнил таджикоязычный певец из Байсунского района Узбекистана Хайрулло Насриддинов в далеком 1993 году. Тогда шла братоубийственная гражданская война, и репутация таджиков в регионе падала, мол, что вы за народ такой, что убиваете друг друга.

Это сейчас популярную песню «Я – таджик» при желании может спеть каждый таджикистанец - её до сих пор периодически крутят на местных радиостанциях, местных телеканалах; «Точикам» успели перепеть и таджикские звезды эстрады.

Но мало, кто сейчас вспомнит непростую историю создания этой песни, да и самого автора оригинального текста за популярностью песни тоже почти забыли.

Ее автор Хайрулло Насриддинов, житель Байсунского района Узбекистана даже сейчас с грустью замечает, мол, «всегда недалекий человек, который радуется чужой беде».

- Много беженцев войны в Таджикистане тогда нашли убежище у своих родных и близких в Узбекистане, но та война в какой-то степени снизила авторитет таджиков, находились люди, которые говорили нам - таджикам с упреком, мол, что вы за народ такой, что убиваете друг друга, - рассказывает Хайрулло Насриддинов.

В общем, гордиться своей нацией на фоне войны было сложно, тогда многие таджики старались даже скрыть факт своего происхождения. Хайрулло Насриддинов за всем этим следил с большой болью, и тогда же захотелось напомнить людям о том, кто такие таджики на самом деле.

- Мне помог мой земляк из Байсуна - местный педагог Исматулло Кенджаев, он написал текст к песне «Я - таджик», а я стал автором музыки и исполнителем. В песни мы напомнили о великих сынах таджикского народа - Рудаки, Фирдавси, Хайяме, Саади, Хофизе, Сино, Айни, Турсунзаде, об их вкладе в мировую культуру. Еще мы рассказали о непокорности таджиков иноземцам, о том, как таджики живут в суровом климате горного Бадахшана, о том, какой гостеприимный наш народ, - рассказывает Хайрулло.

По просьбе Эмомали Рахмона «Я таджик» пели дважды

Первыми слушателями этой песни стали таджики из Байсуна, ее слова и музыка так трогали, что начиная с 1993 года не было ни одного мероприятия, куда бы Хайрулло Насриддинова не пригласили, чтобы он исполнил «Я-таджик». Доходило до того, что на одной свадьбе по просьбе гостей он исполнял ее по несколько раз, а люди все слушали и слушали.

В конце 2006 года Хайрулло Насриддинов приехал в Душанбе, погостить у родных; друзья и родственники эту песню уже знали и, конечно, попросили её исполнить. Случайно на той встрече оказался земляк Хайрулло - профессор ТНУ Равшан Рахмони, он и предложил записать «Я-таджик» на таджикском канале «Таджикистан»; организовать запись помог и тогдашний глава Комитета по ТВ и радио Абдуджаббор Рахмонзода.

На следующий день после выхода песни, Хайрулло Насриддинов проснулся новой таджикской знаменитостью. Песню растащили на цитаты, ее исполняли обычные люди, ее стали петь местные звёзды, крутить на телеканалах и эфирах таджикских радиостанций.

Через год уже знаменитого Хайрулло пригласили на правительственный банкет в чайхане «Рохат», который организовали в честь Навруза и на котором присутствовал сам президент Эмомали Рахмон.

По просьбе президента автор спел песню «Я-таджик» два раза подряд. Причем во второй раз сам Эмомали Рахмон встал с места, поднялся на сцену, взял второй микрофон и стал подпевать музыканту из Байсуна.

После этого Насриддинов еще не раз пел свою песню в поездках президента Таджикистана по регионам республики, в Душанбе был организован его концерт, который показали по всем телеканалам страны. Люди до сих пор с гордостью поют эту песню, и упрекнуть таджиков теперь не в чем.

Справка «АП»

Хайрулло Насриддинов уроженец Байсунского района Узбекистана, в начале 70-х годов окончил Таджикский институт искусств в Душанбе, после окончания короткое время работал актером театра им. Лахути. По настоянию отца вернулся в Байсун и до сих пор работает в местных театрах.

Его отец Насриддин Нумонов в двадцатых годах был одним из первых организаторов новой школы в Байсуне, покойный брат – Иноят Насриддин является известным таджикским писателем и публицистом.