АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 25 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

- В Союзе композиторов РТ состоится мастер-класс государственного камерного оркестра национальных инструментов «Согдиана» (Узбекистан). Вход свободный. Начало в 10:00

- В здании Академического театра им. Лохути состоится совместный концерт группы «Согдиана» и Владислава Мирецкого. Вход свободный. Начало в 18:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 ИЮЛЯ

День работников автомобильного транспорта

1969 – Вышел в свет первый том толкового словаря таджикского литературного языка

2009 - В Хороге прошел культурно-экологический фестиваль «Крыша мира» с участием представителей Афганистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

2012 - Завершилась активная фаза спецоперации в Хороге

2012 - В Москве перед посольством Таджикистана прошел несанкционированный митинг этнических памирцев – уроженцев Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО)

2012 - У здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке прошла против операции в Хороге

2012 - В Бишкеке выходцы из Горно-Бадахшанской автономной области, провели митинг перед зданием посольства Таджикистана в Кыргызстане.

2012 - В Хороге создана комиссия, которая занимается выяснением количества жертв среди местного населения.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 ИЮЛЯ

1925-1995 – Родился общественный деятель, активный участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов пулеметчик Мирзо Бабаджанов, чье оружие хранится в одном из Московских музеев Российской Федерации.

1940 – Родился певица, Заслуженная артистка Таджикистана Лола Баракаева.

1945 – Родился журналист Аъзам Мусоев.

1947-1997 – Родился певец, заслуженный артист Таджикистана Хотам Юнусов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 23-28 тепла.

По Хатлонской области - Малооблачно, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с, с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 19-24 тепла, днем 30-35 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 16-21 тепла, днем 28-33 тепла, по ВГБАО ночью 6-11 тепла, днем 18-23 тепла.

По районам республиканского подчинения - Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 30-35 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков, мгла. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд - Ясная погода. Ветер западный 4-9, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Бохтар - Ясная погода, мгла. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог - Малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 32-34 тепла.