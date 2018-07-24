В Таджикистане переполох: резко повысились цены на арбузы и дыни, а в последние дни увеличилась и стоимость томатов.

Сегодня арбуз среднего размера стоит 15-20 сомони, а в прошлом году, в июле такой же можно было купить всего за 5-6 сомони, а в 2016-м году арбузы тоже стоили 15-20 сомони.

Что вообще происходит?

Эксперты называют много причин, почему арбузы, дыни и томаты повысились в цене. Одни говорят, что уменьшились посевные площади, другие - винят подорожание топлива и естественно увеличение транспортных расходов, третьи видят причину высоких цен в дороговизне удобрений.

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Однако сами дехкане говорят, что виновата аномальная жара. По их словам, из-за жары растения начали вянуть и перестали приносить плоды. По этой причине раньше срока приходится убирать томаты и огурцы. Поэтому цены на помидоры, которые еще неделю назад фермеры продавали по 70 дирамов за килограмм прямо с полей, резко подскочили.

В Душанбе они стоят уже выше 3 сомони за килограмм, а на местах оптовики закупают их по 2 сомони.

Фермер Атоуллоев из Шахринава говорит, что поздний урожай может быть еще хуже раннего. Поэтому не стоит ждать низких цен в августе.

Бенжамин Орлов – профессор Колумбийского университета и член рабочей группы научно-исследовательского института горных сообществ Университета Центральной Азии, на сайте «Климатическая сеть стран Восточной Европы, кввказа и Центральной Азии» поделился мнением на счет влияния климата на сельхозкультуры.

Он отмечает, что из-за повышения температуры произойдет снижение уровня урожайности на орошаемых территориях, где выращиваются хлопок и овощи.

«Высокая температура напрямую повлияет на снижение производства и может вызвать нашествие вредителей, т.к. растения ослаблены в жару и неспособны применять свою естественную защиту. Очень вероятно, что популяции насекомых будут процветать при более высокой температуре», - пишет профессор.

На нашествие вредителей действительно жалуются дехкане и в Таджикистане.

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Почему подорожали арбузы?

Кстати повышение цен на арбузы в этом году произошло не только в Таджикистане. Такое же положение во всех странах бывшего Союза. Специалисты и представители аграрных ведомств Украины и Азербайджана назвали в числе причин, приведших к неожиданному и резкому подорожанию бахчевых, аномально высокие температуры.

Кроме того, по мнению экспертов в области сельского хозяйства, фермеры на постсоветском пространстве всё ещё не в состоянии адаптироваться к законам спроса и предложения.

В странах СНГ, в том числе в Таджикистане часто наблюдается ситуация, когда в случае повышения цены на какой-либо продукт, на следующий год большинство фермеров выращивает именно его. В результате, возникает избыток на рынке, и цена на него падает. На следующий год происходит все с точностью до наоборот, фермеры дружно отказываются производить тот продукт, который был в избытке в прошлом году. Таким образом, случается его дефицит. Например, в прошлом году в Таджикистане по такой схеме дорогим был лук, в этом году из-за лука дехкане терпят убытки.

Это явление не только характерно для Таджикистана, у него даже есть специальный термин - pork cycle.

«Это типичная проблема свободной рыночной экономики», - пишет в популярном паблике в ФБ - ENT (Экономические новости Таджикистана) пользователь Bahriddin Azamatov.

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С ним соглашается и директор центра социологических исследований «Зеркало» Кахрамон Бакозода, в своём посте в ФБ он отметил, что при планировании урожая фермеры ориентируются на спрос и цены прошлого года.

«Пример по луку и арбузам классический. Каждый год, фермеры массово сеют культуры, на которые был спрос в прошлом году. Поэтому и происходят колебания цен. Фермеры производят, но продажам уделяется минимум внимания», - объясняет он.

По мнению эксперта, рынку нужна определенная координация.

«Не принудительная, не «сверху», а нормальная, рыночная, основанная на аналитике тенденций, потребностях и региональной агроспецифике. В каждом районе нужна самостоятельная политика в области сельского хозяйства. Надо и обучать фермеров производству и переработке, и помогать им в продажах и планировании, и создавать инфраструктуру и технический парк», - предлагает Бакозода.

Стоит ли ожидать падение цен?

Министр сельского хозяйства Изатулло Саттори объясняет рост цен на бахчевые так:

- Урожай арбузов и дынь, которые были выращены под пленкой, уже собран. Теперь идет период межсезонья, после которого цена арбузов снова пойдет на спад, поскольку будут возобновлены поставки и рынок снова будет переполнен.

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Министр напомнил, что три-четыре года назад, раннеспелые сорта дынь – хандалак и ранние арбузы поставлялись из Пакистана. В последние годы ситуация изменилась: уже в апреле на базарах отечественные бахчевые.

Между тем, согласно статистике Минсельхоза в первой половине 2018 года было произведено более 190 тыс. бахчевых культур, что на 19 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Но в прошлом году цены на них были намного ниже.

Торговец на рынке «Саховат» Джамшед Абдуллозода говорит, что мало поступает арбузов и быстро их покупают.

- Жара, что поделаешь – люди хотят больше есть арбузы и дыни, - говорит он. – Не успеваешь выгружать «пикап» с арбузами, быстро они заканчиваются. Насчет цены, конечно, спорят, жалуются, охают и ухают, но все равно покупают. Я много не надбавляю, хотя нас обвиняют в скачке цен - это неправильно. Привозят арбузы уже дорогими.

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