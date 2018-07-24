В Таджикистане самый низкий уровень заработной платы среди стран СНГ, говорится в докладе "Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011–2017 годах" исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Согласно отчету ВШЭ России, в 2017 году реальный уровень заработной платы в Таджикистане составил $137. Это самый низкий показатель среди стран СНГ и стран постсоветского пространства. Самый высокий уровень зарплаты в России – $670,9, на втором месте Казахстан – $459,1, на третьем Беларусь – $421,9, затем идут Азербайджан – $306,7, Молдова – $308,4, Украина – $272,9, Кыргызстан – $216,3.

ВШЭ России провела мониторинг уровня заработной платы среди стран СНГ в динамике последних 6 лет, по итогам которого опубликовал отчет. В основу анализа легли данные статистических баз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), статистического комитета СНГ, Всемирного Банка и Международного валютного Фонда (МВФ), сообщается в отчете.

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