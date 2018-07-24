Союз потребительских обществ «Таджикматлубот» по поручению правительства страны готовит запасы продуктов для успешного проведения осенне-зимнего сезона 2018-2019 годов.

В этих целях Союз в рамках своих возможностей планирует заготовить 620 тонн лука, 600 тонн картофеля, 40 тонн другой продукции и 2170 тонн угля.

Об этом 24 июля на пресс-конференции сообщил председатель правления «Таджикматлубот» Хусайн Идиев.

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Журналисты на пресс-конференции подсчитали, что если 600 тонн картофеля разделить на 9 миллионов населения Таджикистана, то получится примерно по 67 граммов на каждого человека.

На вопрос журналистов «Не мало ли это?», он ответил: «Мало. Но запасы будут заготавливать и другие учреждения, сами хозяйства и фермеры. Каждый будет запасаться по мере своей возможности».

Глава «Таджикпотребсоюза» напомнил, что в прошлом году для предотвращения повышения цен на рынках в осенне-зимний период были заготовлены более 3 тыс. тонн овощей, фруктов и другой продукции.

На вопросы о повышении цен на арбузы, о плохом качестве моркови и другие Идиев не смог ответить.

«Я не работаю в Минсельхозе. Но, как и любой гражданин страны, заинтересован в доступности сельхозтоваров. Рост цен на некоторые продукты  к «Таджикматлубот» не имеет никакого отношения. Мы за счет запасов часто организовываем ярмарки, где цены намного ниже».

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По его словам, «дехкан тоже можно понять».

«На базаре цены устанавливают сами дехкане. Курс доллара растет, растут цены на ГСМ и минеральные удобрения. Кроме того, дехкане налоги платят. Вот и выходит, что работать себе в ущерб они не могут», - отметил он.

Идиев также сообщил, что «Таджиматлубот» до сих пор не занимался экспортом продукции.

«У нас нет опыта экспорта сельхозпродукции. Но в скором будущем будет организован специальный отдел, который будет заниматься экспортом таджикской сельхозпродукции за рубеж», - подчеркнул он. 

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