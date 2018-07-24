Союз потребительских обществ «Таджикматлубот» по поручению правительства страны готовит запасы продуктов для успешного проведения осенне-зимнего сезона 2018-2019 годов.

В этих целях Союз в рамках своих возможностей планирует заготовить 620 тонн лука, 600 тонн картофеля, 40 тонн другой продукции и 2170 тонн угля.

Об этом 24 июля на пресс-конференции сообщил председатель правления «Таджикматлубот» Хусайн Идиев.

Журналисты на пресс-конференции подсчитали, что если 600 тонн картофеля разделить на 9 миллионов населения Таджикистана, то получится примерно по 67 граммов на каждого человека.

На вопрос журналистов «Не мало ли это?», он ответил: «Мало. Но запасы будут заготавливать и другие учреждения, сами хозяйства и фермеры. Каждый будет запасаться по мере своей возможности».

Глава «Таджикпотребсоюза» напомнил, что в прошлом году для предотвращения повышения цен на рынках в осенне-зимний период были заготовлены более 3 тыс. тонн овощей, фруктов и другой продукции.

На вопросы о повышении цен на арбузы, о плохом качестве моркови и другие Идиев не смог ответить.

«Я не работаю в Минсельхозе. Но, как и любой гражданин страны, заинтересован в доступности сельхозтоваров. Рост цен на некоторые продукты к «Таджикматлубот» не имеет никакого отношения. Мы за счет запасов часто организовываем ярмарки, где цены намного ниже».

По его словам, «дехкан тоже можно понять».

«На базаре цены устанавливают сами дехкане. Курс доллара растет, растут цены на ГСМ и минеральные удобрения. Кроме того, дехкане налоги платят. Вот и выходит, что работать себе в ущерб они не могут», - отметил он.

Идиев также сообщил, что «Таджиматлубот» до сих пор не занимался экспортом продукции.

«У нас нет опыта экспорта сельхозпродукции. Но в скором будущем будет организован специальный отдел, который будет заниматься экспортом таджикской сельхозпродукции за рубеж», - подчеркнул он.

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