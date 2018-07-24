Международные правозащитные организации просят власти Европейского Союза способствовать освобождению всех политзаключенных в Таджикистане. Правозащитники предлагают ввести санкции в отношении таджикских чиновников, которые замешаны в пытках и других грубых нарушениях прав человека. В частности, предлагается запретить въезд на территорию ЕС и заморозить активы таких чиновников.

В размещенном на официальном сайте Human Right Watch обращении в адрес Верховного представителя по иностранным делам ЕС Федерики Могерини говорится, что численность политических заключенных в Таджикистане на данный момент составляет почти 200 человек.

Большие опасения у правозащитников вызывает судьба членов «Группы 24», предпринимателя Зайда Саидова, журналиста Хайрулло Мирсаидова и шести адвокатов, которые находятся в тюрьмах страны.

В обращении выражается обеспокоенность тем, что «таджикские власти находят и экстрадируют своих критиков, проживающих в Греции, Турции, Беларуси, Молдове, России и других странах, используя систему Интерпола». Правозащитники также отмечают похищение людей.

«Например, молодежный активист Максуд Ибрагимов был задержан в России в октябре 2014 года по запросу, но позже был освобожден. В январе 2015 года он был похищен за пределами полицейского участка и был доставлен на самолете в Душанбе, где впоследствии был приговорен к 17 годам», - подчеркивается в сообщении.

Правозащитные организации предлагают также прекратить преследование членов семьи заключенных.

В связи с этим предлагается рассмотреть вопрос о запрете на поездки в страны ЕС и замораживании активов тех таджикских чиновников, которые участвовали в пытках и других грубых нарушениях прав человека.

Обращение подписано международными правозащитными организациями Human Right Watch, Civil Rights Defenders, Норвежская Хельсинская группа и Freedom Now.

Между тем, на пресс-конференции в январе текущего года министр юстиции РТ Рустам Шохмурод сказал, что в Таджикистане нет политзаключенных.

«В законодательстве Таджикистана нет такого понятия как «политический заключенный. Кроме этого, нет и такого ответственного органа, который бы мог определить категорию политических заключенных. В наших тюрьмах содержатся заключенные, которые совершили преступления и согласно Уголовному кодексу страны за свои преступления судами приговорены к тюремному заключению», - сказал он тогда.

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