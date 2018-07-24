Главная цель резиденции - представить экспериментальное кино в форме, доступной не только для опытной, но и более широкой молодежной и креативной аудитории.

Жанр экспериментального кино известен во всём мире и собирает в свои ряды самых смелых режиссёров, документалистов и художников. Однако, в Таджикистане этот жанр не так развит.

О том, что с этим делать, зачем нам экспериментальное кино, и вообще, что будет с кино через 15 лет в интервью руководителя проекта «My vision», молодого таджикского режиссера и писателя Анисы Сабири.

Аниса, что такое «My vision» и почему он проходит у нас в Таджикистане?



Мастер-класс по звуку от Шахринисо Яковлевой Фото со страницы My vision в Facebook

- Проект «My vision» запущен в рамках года туризма и продвижения имиджа Таджикистана за рубежом. Он направлен на людей, которые либо нашли, либо хотят найти себя в кино через практическую работу с профессионалами. Мы хотели «включить» нестандартное видение молодых талантливых людей своей страны, дать им возможность проявить таким образом себя. Мы – это я, мой коллега, талантливый продюсер Исмаил Зибаи, посол Великобритании в Таджикистане Хью Филпотт и его замечательный ассистент Шухрат Шарипов, решили создать что-то такое, о чем будут говорить еще долго, и что бы показало Таджикистан нестандартно, из «глубины», при этом патриотично. Г-н Хью Филпотт очень любит Таджикистан, говорит на таджикском, прекрасно знает и любит нашу культуру. Таких дипломатов очень мало. Вот так собралась семья My Vision, в нас поверили Сафар Хакдодов – сценарист и председатель Союза кинематографистов, Носир Рахмон – директор «Таджикфильм»-а, наши мастера и участники, наши спонсоры и партнеры.

Резиденция – отличная возможность повышения профессиональных знаний о кинопроизводстве среди талантливых молодых людей. Это уникальное пространство, где участники создают интересный контент, который откроет новые грани нашей родины и позволит расширить знания о Таджикистане не только за рубежом, но и среди наших сограждан.

Наш проект рассчитан на три этапа. После конкурсного отбора, в результате которого мы выбрали только восемь лучших оригинальных заявок из 56-ти присланных со всей республики, мы погрузили участников в мир теории производства кино, в котором, магическим образом, лучшие мастера кинематографии нашей страны показали им кинематографическую действительность: Акмал Хасанов говорил о том, как делается кино с точки зрения продюсирования, Диловар Султони поделился удивительным опытом иранской школы кинематографии, Шахринисо Яковлева - с точки зрения режиссуры звука, Юнус Юсупов делился своим богатейшим опытом, ведь он – ученик сразу двух мастеров – Георгия Данелии и Сергея Бондарчука! Манзура Ульджабаева поразила своим шармом работы художником-постановщиком, а супруги Румянцевы объяснили группе понятие видеоарта, показали, где грань этого направления в кино. Представляете, это все – наши родные, наши любимые таджикские мастера, ценнейшие кадры! Важно их ценить, брать из их копилки все возможное – таких больше не будет!

После теории мы решили, что ребятам понадобится практика, и ровно на неделю поместили их в кампус за городом, чтобы они, не отвлекаясь, создавали нетворкинг и работали над своими проектами. Для работы над проектами, мы еще включили классных мастеров кино из Казахстана – Катерину Суворову и Малика Зенгера, из Узбекистана – Умиду Ахмедову, Олега Карпова и Алексея Вензоса, которые помогали ребятам улучшить свои истории, сделать их актуальнее, интереснее.

Сейчас самый ответственный этап - ребята готовятся к съемкам, и уже очень скоро - в октябре этого года резиденты дебютируют на международном кинофестивале «Дидор» .

Сафар Хакдодов и Барзу Абдураззаков Фото со страницы My vision в Facebook

Финансируется проект британским посольством в Таджикистане при содействии «Таджикфильм»-а и Союза кинематографистов Таджикистана, который и проводит «Дидор». Помимо этого нас поддержали много компаний, среди которых – компания AVAS Group, вода Anatis, гостиница Serena Dushanbe, коворкинг Паззл, компания Мегафон Таджикистан, радио «Ватан» и медиахолдинг Азия плюс, компания Qolibri.

Что они будут показывать – художественное кино?

-Это и документальное кино и художественное, и экспериментальное. Но у всех короткий метр. Интересно, что ребята все уже имеют опыт – у кого-то есть свои классные продакшн студии, у которых я бы сама не прочь поучиться делать отличную рекламу! А они пришли к нам. Это так здорово! Мы очень гордимся ими! Теперь у них есть новые контакты - уже с профессионалами кино, нам надо объединяться вместе, ведь наши участники даже не подозревали о том, что в Таджикистане есть такие кадры.

Вот они прошли все этапы – послушали мастеров, сделали фильмы, показали в рамках «Дидора». Что дальше?

- Дальше фестивали, международные. Мы же уже ознакомились с материалом, которые ребята предоставили на проект. Там все очень круто, очень сильные истории, актуальные темы. Мы видим, что есть фестивальный потенциал. Будем помогать продвигать эти фильмы, ведь нам тоже очень хочется, чтобы таджикское кино появлялось во всем мире. О Таджикистане ведь и так мало что знают, что уж говорить о таджикском кино. Да и вообще о кино Центральной Азии очень мало информации. Настало время менять ситуацию. Главное понять, что надо объединиться и делать что-то стоящее, в одиночку это точно не получится.

А что для тебя самой этот конкурс, резиденция?

- У меня есть дурацкая черта – если я что-то делаю, то делаю как будто для себя. В таком проекте, если честно, сама мечтала принять участие - у меня ведь нет фундаментального образования в кино. Кино я училась у классных мастеров Фреда Келемена и Ираклия Квирикадзе. Но уехав в холодную Москву, с тоской оглядывалась на родину, понимая: сколько у нас талантливых людей, которые не имеют возможность вот так взять, все бросить и уехать, как я. Поэтому мечта создать школу, в которой я бы сама хотела учиться у себя на родине, чтобы никуда не надо было ехать, не оставляла меня в покое. А потом на своем опыте, на съемках фильмов, поняла, что есть вещи, о которых важно сказать молодому кинематографисту – на какие грабли можно не наступать, кого надо слушать, а кого нет. На съемках фильма у меня было много неуверенности, сомнений о том, правильно ли я делаю тут или там. Когда ты проходишь на примере своего собственного опыта эту школу, многое проясняется. Я хочу, чтобы те, кто болеют кино, прошли более короткий путь, минуя наши ошибки. Пусть они вот на этих своих небольших проектах научаться у мастеров, посмотрят, как делать, чтобы к следующему этапу у них было меньше сомнений, пусть пробуют, экспериментируют – главное, никто их не ограничивает в оригинальности, собственной позиции. А такой шанс - соприкоснуться с мастерами и от них научиться хоть маленькой толике опыта в создании фильма, выдается не каждому. То есть, у ребят есть возможность потрогать, пощупать все это. Конечно, за две недели мы не сможем научить чему-то грандиозному, но создать коммуникацию, создать пространство, где каждый может проявить свой талант, получить ценные консультации – это возможно. Поэтому этот проект для меня самой - школа, в которой я сама хотела бы учиться.

Практические занятия Фото со страницы My vision в Facebook

И мастера, наверное, классные?

Они удивительные профессионалы и люди. Каждый из них – история. Мы так рады, что они вот так взяли и вырвались со своих проектов, пришли к нам делиться своей душой, опытом. Это доверие, желание передавать опыт – бесценно! Мы собрали педагогов всех сфер кинопроизводства и не научиться у них чему-нибудь ну просто невозможно.

Те, кто прошли конкурсный отбор и сегодня занимаются в резиденции, кто они?

-Это ребята в возрасте от 18 до 35 лет, у кого уже есть опыт работы с видео, или небольшой опыт работы в кино. Все они - интересно мыслящие люди, которые имеют особый взгляд, горят желанием что-то делать полезное у себя на родине. Нам было важно, чтобы у них сформировалось еще и особое кинозрение, обострилось философское осмысление реальности. Потому что режиссером невозможно стать, когда у тебя нет своего мнения, и ты не в поиске.

Катя Суворова Фото со страницы My vision в Facebook

Давай немного оттолкнемся от резиденции. Как ты думаешь, что такое кино сегодня?

- Кино сегодня - это история о самих себе. Кино, от начала его создания братьями Люмьер, являлось экспериментом, скорее, коммерческим.

Но оно всегда было и есть о нас самих. В плоскость кино режиссеры вкладывают истории своих эпох, пространств, чувств, трагедий или достижений. Посмотрите фильмы индийских режиссеров – Сатьятджита Рая или иранских – Мохсина Махмальбафа, французских – Трюффо, нашего Камиля Ярматова или Бахтиера Худоназарова - все они говорят, рисуют полотна своих стран. Кино должно быть честным, очень искренним, потому что это еще миссионерство.

Что нужно сделать таджикскому кино, помимо того, чтобы хорошо снимать, чтобы у нас проводились грандиозные фестивали кино? На примере фестиваля «Евразия» в Казахстане, чтобы к нам тоже приезжал Кустурица?

- Кустурицу, думаю, может привлечь интересная фактура нашей страны. Но для того, чтобы наше кинопроизводство вышло на новый уровень, нужна инфраструктура. Для фестивалей требуется достаточное количество гостиниц, кинотеатров, транспортные развязки, прямые рейсы из крупных городов мира. У нас в городе пока два кинотеатра, которые соответствуют по международному уровню, а их должно быть, как минимум 10, а то и сотни. Нужно, чтобы логистика была на высшем уровне, то есть вся инфраструктура полностью работала на то, чтобы принять огромное количество людей. Благо, что есть еще в Таджикистане некоторые компании, которые пытаются поддерживать талантливых людей – с этим все сложнее, но они есть. Мне всегда приятно говорить о компании AVAS Group, которая согласилась помочь нам с финансированием фильма – абсолютно безвозмездно, ведь благодаря им расплатились с группой. Или компания «Anatis», которая купила мне камеру, на которую я сняла первую свою работу, тогда даже не подозревая, что попаду с ней на «Кинотавр», и что это будет наша общая победа.

Признаюсь, что очень радует и новое руководство киностудии «Таджикфильм». Говорю не потому, что хочу похвалить – нет, сколько еще нужно сделать, чтобы все поставить на ноги! Но, что бы ни говорили, а мой фильм «Плач танбура», и резиденцию «My Vision», поддержал новый директор киностудии Носир Рахмон. Он очень открытый, стремится быть ближе и поддерживать молодых режиссеров. И, это не пустые слова – в этом году запустили в производство сразу несколько картин, среди режиссеров все – молодые. Мы с радостью наблюдаем за обновлениями, и уверены, что все получится и места всем хватит.

Барзу Абдураззаков и Аниса Сабири Фото со страницы My vision в Facebook

А наш таджикский зритель готов к такому кино, экспериментальному?

-Ну, Кустурицу, к примеру, и в России не смотрят. Фестивальное кино изначально рассчитано на более узкого зрителя. У этого кино есть свои задачи и свой зритель, соответственно.

Задачи, чтобы его все посмотрели и все увидели – точно нет. Мы же, например, не все слушаем Баха, Шнитке и Толиба Шахиди, потому что это очень интеллектуальная музыка. До этой музыки надо дорасти. Но она должна быть, потому что воспитывает вкус высшего уровня, интеллектуальный.

Другой вопрос, чтобы снимать такое кино, надо уметь снимать и зрительское, качественно. Не так – «сняла кино, меня никто не понимает, виват, я гениальная!». Искусство надо стараться донести и до другого человека, ведь оно призвано менять к лучшему.

Что касается зрителя, то могу сказать, что наш зритель очень голоден на кино и театры. Нам следует приучить нашего зрителя, «питать» его, дать почувствовать разное кино, и зритель потянется.

Поэтому, кстати, в рамках резиденции мы открыли киновстречи по вечерам в саду гостиницы «Серена». Это этакие встречи с экспертами кино и культуры тет-а-тет со зрителями. Общение и обсуждение: встречи проводились с Акмалом Хасановым, продюсером фильма «Воздушный Сафар», Барзу Абдураззаковым – гениальным таджикским режиссером, Катериной Суворовой – замечательным документалистом, с Шахринисо Яковлевой – прекрасным композитором. Гости задавали вопросы, общались. Это интеллектуальный, интеллигентный досуг. Я думаю, что такого досуга в Душанбе должно быть больше. Задача воспитания сегодня лежит на деятелях культуры – если мы не будем воспитывать своего зрителя/слушателя/читателя, на наше место придут индийские и турецкие сериалы, дешевые детективы и попса. Это уже произошло, но не поздно еще менять ситуацию.

Аниса, как ты думаешь кто ты через 15 лет, где таджикское кино через 15 лет?

-Мне это не известно, кем я буду через 15 лет. Даже через год я не знаю, что со мной случится. Потому… сама посуди, я писала стихи, потом стала милиционером, потом пробовала себя в публицистике, литературе, потом пришла фотография, потом кино. Я не знаю, что будет завтра, может, я буду кондуктором в автобусе, потому что мне это будет интересно. Жизнь – эксперимент.

Встречи в гостинице "Серена" Фото со страницы My vision в Facebook

О кино пока тоже сложно сказать, но учитывая, что мировой кинематограф все больше захватывает пространство, глобализация движет экономикой, все развивается, соответственно, кино тоже в этом ряду будет развиваться.

Я сейчас повторюсь, но скажу снова – главное, чтобы мы объединялись. Знаете, сейчас есть такая тенденция, что люди не хотят объединяться, они прячут свои знания. А знания ведь быстро сейчас устаревают - каждую минуту что-то меняется, если ты сейчас не прочитал новость, то завтра она уже устарела.

Если мы сегодня не будем делиться опытом и знаниями, то все останется на том же месте, кино так и будет регрессировать, и что еще хуже, мы потеряем кадры советского времени. Я надеюсь, что с теми реформами, которые сейчас происходят в киноведомстве страны, будут изменения.

Нам также важно развиваться регионально – в Центральной Азии мы многому можем друг у друга научиться, создавать союзы, и не только создавать, для галочки, но действовать. Пусть такой союз будут называться резиденцией, воркшопом, бизнес-завтраком или просто просмотром фильма – неважно. Главное, чтобы это работало, чтобы вокруг нас было больше культурных связей.

Нам надо выбираться из своего пространства, ездить на фестивали, на кинорынки, на международные форумы кино, надо создавать контакты, искать контакты, налаживать их, и только тогда мы сможем найти выход во вне, и соответственно, откроем дорогу к самим себе, к родным талантам.

Спасибо тебе большое, и удачи!

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