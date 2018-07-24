«Таджикматлубот»: Мы заинтересованы в приграничной торговле с Узбекистаном

«В Согдийской области Таджикистана развивается приграничная торговля с Узбекистаном и эти рынки позволяют укреплять торговые отношения с соседней республикой, обеспечивают население рабочими местами», - заявил сегодня председатель правления Союза потребительских обществ РТ «Таджикматлубот» Хусайн Идиев на пресс-конференции.

По его словам, сегодня работает приграничный базар «Саразм» в Пенджикенте, в Канибадаме и Исфаре уже торгуют узбекские предприниматели.

«Это стало возможным благодаря взаимодействию и договорам руководства Согдийской области с приграничными вилаятами Узбекистана», - отметил он.

Рынок Исфары радует глаз изобилием сельхозпродукции, сюда чаще привозят товары и узбекские предприниматели Фото Asia-Plus

Идиев рассказал о заинтересованности «Таджикматлубот» в сотрудничестве с Узбекистаном. «Сеть приграничных базаров будет расширена по мере возможности, - сказал он. – В ближайшей перспективе намерены открыть торговые пункты во всех районах, граничащих с Узбекистаном. Недавно заключили договор с одной из узбекских фирм о поставке стеклянных банок для консервирования овощей и фруктов. Первая партия - 30 тыс. штук уже получили».

По словам Идиева, работают также базары на границах с Китаем и Афганистаном раз в неделю.

Кроме того, «Таджикматлубот», который за первое полугодие 2018 года получил более 45 млн. сомони дохода, взялся за ремонт и восстановление рынков в различных регионах Таджикистана.

«На укрепление материально-технической базы направляем около 6 млн. сомони. Больше всего потрачено на благоустройство рынка в Истаравшане (около 560 тыс. сомони), идут ремонтно-восстановительные работы на базарах Ашта (300 тыс. сомони), Рудаки (247,4 тыс. сомони), Кабодиёна (231,7 тыс. сомони), Гиссара (119,5 тыс. сомони), Пенджикента (102,5 тыс. сомони).

Глава «Таджикматлубот»-а также сказал, что в Матче и Ховалинге реконструируются заготовительные конторы, которые ежегодно заключают с фермерскими хозяйствами, населением и другими производителями договора по выращиванию и сдаче продукции.

Следует отметить, что если в Согдийской области в приграничной зоне с Узбекистаном начали функционировать торговые точки, то в центральной и южной частях Таджикистана приграничная торговля пока еще не получила своего развития, хотя спрос на нее большой. В Рудаки, Турсунзаде, Шахритусе есть все условия для создания приграничных базаров.

Например, в приграничном поселке Пахтаабад, некогда славившимся своим благополучием местный базар «Таджикматлубота» находится в плачевном состоянии и нуждается в капитальном ремонте.

Маленький базар Пахтаабада Фото из архива Asia-Plus 1 /3

Этим фотогорафиям более 3 лет. За это время в Турсунзаде поменялось три руководителя, но положение не изменилось.

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