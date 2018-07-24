Страна: Франция

Жанр: приключения, семейный

Режиссер: Кристиан Дюге

Актеры: Феликс Боссюэ, Чеки Карио, Тьерри Нёвик, Марго Шателье, Тилан Блондо, Урбен Канселье, Жозеф Малерба, Люди Букен, Джеффри Ноэль, Фридерик Эпо

Премьера в Душанбе: 26 июля, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз».

Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801

Продолжение приключений мальчика Себастьяна и пиренейской горной собаки Белль. В небольшой французский городок Сен-Мартан в горах на границе со Швейцарией вернулась мирная размеренная жизнь, но не вернулась Анжелина. Однажды в городок приходит страшная весть: самолёт, на котором Анжелина возвращалась домой, потерпел крушение где-то в альпийских лесах. Никто, кроме Себастьяна, не верит, что девушка могла спастись. Верные друзья Белль и Себастьян отправляются на поиски Анжелины. Им предстоит пройти через множество испытаний и узнать тайну, которая изменит их жизнь навсегда.