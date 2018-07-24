«Окончательный документ по торговому финансированию будет подписан в ближайшие дни», - сообщил глава ГСБ «Амонатбонк» Рухулло Хакимзода 24 июля на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, импортерам узбекских товаров и продукции посредством «Амонатбонка» выделяется более $33 млн.

Хакимзода отметил, что после подписания документа таджикские импортеры, желающие завозить в страну узбекские товары, могут получить льготные кредиты на сумму до $1 млн.

Механизм и условия

Механизм предоставления кредитов в целом таков: узбекский банк дает производителям Узбекистана денежные средства, за счет которых таджикские импортеры получать продукцию. «Амонатбанк» в этом процессе выступают в качестве гаранта, то есть предоставляет таджикским компаниям гарантийное письмо, с которым они смогут получать в Узбекистане товар. Впоследствии таджикские поставщики будут оплачивать кредит (в сомони) «Амонатбанку», который, в свою очередь, конвертирует средства в валюту и возвратит их узбекскому банку.

Глава «Амонатбанка» подчеркнул, что узбекские кредиты будут предоставляться сроком от одного до трех лет. То есть, если поставщик желает завозить товары народного потребления – до 1 года, а если оборудование – до 3 лет.

«Ставка на кредиты составляет 8% годовых, если срок кредита один год. Если срок превышает один год, то ставка составит 9% годовых», - пояснил он.

Хакимзода отметил, аккредитивы по каждому отдельному контракту в этом банке можно открыть до одного миллиона долларов.

Обращения уже есть

Глава «Амонатбонка» отметил, что в банк уже поступили заявки от 12 таджикских поставщиков на получение узбекских кредитов. Общий пакет заявок, по его словам, на данный момент составляет $19,9 млн.

Однако, подчеркнул Хакимзода, каждый желающий завезти узбекские товары по этому механизму подвергается тщательной проверке.

«Банк всесторонне изучает потенциальные риски, стараясь минимизировать их, так как гарантирует узбекским кредиторам своевременный и полный возврат средств. Каждый обратившийся клиент подвергается тщательной проверке. Успешно прошедший проверку клиент предоставляет залоговое имущество и только после этого получает кредит на поставку продукции», - добавил он.

В «Амонатбанке» отметили, что в основном обращения поставщиков касаются импорта товаров народного потребления, металлоконструкций, продукции текстильной промышленности, корма для птиц, а некоторые компании хотят завезти различное оборудование.

Соглашения в сфере торгового финансирования в марте этого года были подписаны между ГСБ Таджикистана «Амонатбанк» и Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана, «Банком Эсхата» и узбекским банком «Асака», а также ОАО «Ориёнбанк» и АКБ «Узпромстройбанк».

Эти договоренности заключены между банками в рамках подписанного между правительствами двух стран соглашения о финансовом сотрудничестве.

Документ предусматривает открытие вышеуказанными банками специальных кредитных линий на общую сумму $100 млн., на эти средства будут финансироваться поставки продукции производителей Узбекистана на таджикский рынок.

Данная сумма разделяется в равном объеме на три банка с узбекской стороны и три банка с таджикской стороны.

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