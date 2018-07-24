Минимальная социальная пенсия, которую получают определенные категории (инвалиды детства) составляет 93,6 сомони (около $10). Размер самой высокой пенсии колеблется в пределах 6 тыс. сомони. Об этом сообщила 24 июля на пресс-конференции первый заместитель директора Агентства социального страхования и пенсий при правительстве Таджикистана Назокат Одиназода.

Минимальная пенсия и возраст

По словам Назокат Одиназода, сейчас в Таджикистане пока вопрос повышении пенсионного возраста не рассматривается.

«Сейчас пенсионный возраст в Таджикистане для женщин составляет 58 лет, а для мужчин – 63 года», - отметила Одиназода.

По ее словам, в первом полугодии средний размер пенсии в Согдийской области составил 256,8 сомони, в Хатлонской области – 257,4 сомони, в ГБАО – 332,6 сомони, в РРП – 254,7 сомони, в Душанбе – 368,4 сомони, в целом по республике - 301 сомони (около $32).

Пенсии и социальные выплаты

«Общее количество пенсионеров в Таджикистане составляет 679 тыс. 87 человек, что на 23 тыс. 272 пенсионера или 3,5% больше по сравнению с этим же периодом прошлого года.

В среднем, на одного пенсионера в Таджикистане приходится два работающих человека.

Одиназода отметила, в бюджет соцстрахования и пенсий Таджикистана в первом полугодии поступило 1 млрд. 245,8 тыс. сомони, что по сравнению с этим периодом прошлого года больше на 81,7 млн. сомони.

Она также сообщила, что в первом полугодии 19,5 тыс. человек получили выплаты по временной нетрудоспособности на сумму 21,4 млн. сомони.

Мигранты пока в режиме ожидания

Говоря о пенсиях для частных предпринимателей и мигрантов, Одиназода отметила, что предприниматели имеют право в соответствии с нормами действующего законодательства обратиться за начислением страховой пенсии.

«Размер пенсионного пособия зависит от стажа работы и суммы начисления заработной платы», - уточнила Одиназода.

Относительно пенсионного обеспечения и соцзащиты трудовых мигрантов Одиназода указала, что пока этот вопрос не нашел своего решения.

«Этот вопрос решается между соответствующими структурами Таджикистана и Российской Федерации», - отметила она.

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