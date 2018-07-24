Минимальная социальная пенсия, которую получают определенные категории (инвалиды детства) составляет 93,6 сомони (около $10). Размер самой высокой пенсии колеблется в пределах 6 тыс. сомони. Об этом сообщила 24 июля на пресс-конференции первый заместитель директора Агентства социального страхования и пенсий при правительстве Таджикистана Назокат Одиназода.
Минимальная пенсия и возраст
По словам Назокат Одиназода, сейчас в Таджикистане пока вопрос повышении пенсионного возраста не рассматривается.
«Сейчас пенсионный возраст в Таджикистане для женщин составляет 58 лет, а для мужчин – 63 года», - отметила Одиназода.
По ее словам, в первом полугодии средний размер пенсии в Согдийской области составил 256,8 сомони, в Хатлонской области – 257,4 сомони, в ГБАО – 332,6 сомони, в РРП – 254,7 сомони, в Душанбе – 368,4 сомони, в целом по республике - 301 сомони (около $32).
Пенсии и социальные выплаты
«Общее количество пенсионеров в Таджикистане составляет 679 тыс. 87 человек, что на 23 тыс. 272 пенсионера или 3,5% больше по сравнению с этим же периодом прошлого года.
В среднем, на одного пенсионера в Таджикистане приходится два работающих человека.
Одиназода отметила, в бюджет соцстрахования и пенсий Таджикистана в первом полугодии поступило 1 млрд. 245,8 тыс. сомони, что по сравнению с этим периодом прошлого года больше на 81,7 млн. сомони.
Она также сообщила, что в первом полугодии 19,5 тыс. человек получили выплаты по временной нетрудоспособности на сумму 21,4 млн. сомони.
Мигранты пока в режиме ожидания
Говоря о пенсиях для частных предпринимателей и мигрантов, Одиназода отметила, что предприниматели имеют право в соответствии с нормами действующего законодательства обратиться за начислением страховой пенсии.
«Размер пенсионного пособия зависит от стажа работы и суммы начисления заработной платы», - уточнила Одиназода.
Относительно пенсионного обеспечения и соцзащиты трудовых мигрантов Одиназода указала, что пока этот вопрос не нашел своего решения.
«Этот вопрос решается между соответствующими структурами Таджикистана и Российской Федерации», - отметила она.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Авторизуйтесь, пожалуйста
chitatel5 часов назад
Пожалуйста, проверьте статистику!
Либо на 23 тысячи, а не на 232 тысячи, или же на 35%, а не на 3.5%.
Jimmy6 часов назад
U hukumova pensiya 6000 somonchikov bedniy emu nado pribavku dat.
абориген6 часов назад
679 тыс., что на 232 тыс больше? и это 3,5% ?
вы с математикой не дружите по ходу.
Умники и умницы6 часов назад
6000 сомони это 40000 рублей. Это что же за пенсия и где она была заработана?
гость7 часов назад
"Общее количество пенсионеров в Таджикистане составляет 679 тыс. 87 человек, что на 232 тыс. 72 пенсионера или 3,5% больше по сравнению с этим же периодом прошлого года."
Скоро у нас будет страна стариков. Рождаемость падает, рабочяя сила уезжает, причём более образованная покидает страну навсегда.
По моему мнению надо в корне изменить пенсионную политику. Каждый официально работающий человек должен иметь номер собственного пенсионного фонда куда будут начисляться какой-то определённый % его заработка (а не 25% не известному ФСЗН, которая распределяется не понятно кем и как). При наступлении пенсионного возраста человек может назначить себе ренту из этого накопления или ж забрать всю сумму сразу. Так было б честнее. Знаешь что ты заработал свою пенсию сам. А то есть люди которые никогда не работали нигде а получают как моя мама которая работала 50 лет педагогом. Как то не справедливо получается. Тогда все будут стараться работать по белому, зная что чем больше я покажу о своих доходах тем больше получу на старости лет.
El гость5 часов назад
Правильно сказано!
Писун гость6 часов назад
"Скоро у нас будет страна стариков. Рождаемость падает, рабочяя сила уезжает, причём более образованная покидает страну навсегда."
Каким местом это к пенсии? Сомневаюсь что в описанном вами абзаце первостепенная проблема пенсионные отчисления.
Писун гость6 часов назад
Вы где видели людей, которые не работали и получают пенсию?
Admin7 часов назад
мда уж. Моя мама работала учительницей с 1986-по 2017. и ее пенсия 300 чем то (((