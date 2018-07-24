Известный таджикский певец Джонибек Муродов выступил на международном музыкальном фестивале «Лайма. Рандеву. Юрмала – 2018», главным организатором которого была известная советская и латвийская певица Лайма Вайкуле.

«Фестиваль прошел на очень крутом уровне. У меня остались отличные впечатления после него, незабываемые ощущения», - поделился с «АП» певец.

По его словам, он должен был исполнить одну песню.

«Но им очень понравилась моя «Прощай» (на украинском языке), так что меня попросили спеть еще и на итоговом концерте. Также я исполнил песню «Взлетаем» (на русском языке)», - отметил Джонибек.

«На фестиваль меня пригласила сама Лайма Вайкуле, и для меня это большая честь. И вообще – это большая гордость представлять Таджикистан. Я благодарен Богу за это», - заключил Джонибек.

В этом же фестивале приняла участие еще одна уроженка таджикистана - певица Manizha. Она исполнила свою авторскую песню "Не твое".

Джонибек Муродов — известный таджикский певец, сын легендарного Народного артиста СССР Джурабека Муродова. Сейчас музыкант работает в Украине, где у него контракт с украинскими продюсерами.

Manizha проживает и занимается творчеством в России, преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге, куда переехала вместе с семьей в двухлетнем возрасте. У нее богатый опыт выступлений на международных фестивалях и конкурсах, в которых Манижа начала учувствовать с 12 лет.

Международный музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала — 2018» прошел 19-21 июля 2018 года в концертном зале «Дзинтари» в Латвии. На мероприятие были приглашены 186 известных артистов из Латвии, РФ и стран СНГ, такие как Филипп Киркоров, Вера Брежнева, Алексей Чумаков, Тамара Гвардцители, Елена Ваенга, Настя Каменских и другие.

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