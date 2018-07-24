Несмотря на то, что половина лета уже прошла, время для того, чтобы организовать хороший отдых для своего ребенка еще есть. Мы собрали для вас информацию о летних лагерях, куда можно еще поехать, и побывали в «Мадагаскаре», где, будь наша воля, остались бы жить.

Лагерь «Мадагаскар» находится в 42 км от Душанбе, в Ромитском ущелье. Когда мы туда приехали, охранники довольно долго расспрашивали нас - кто мы, откуда и что нам нужно? Пустили только тогда, когда удостоверились, что мы журналисты, и встреча с администрацией назначена.

В лагере в это время все купались. На территории купальной зоны два бассейна – один для детей, другой - для подростков. Тем, кто не умеет плавать, на левую руку повязывают красную ленточку, а тем, кто умеет - синюю. С 12:00 до 13:00 – купаются мальчики, девочки с 13:00 до 14:00.

Ситора, 12 лет: Мне нравится сам лагерь, вожатые и директор. Люблю играть в баскетбол и футбол. А еще я выучила много английских слов. И еще нас учат, как себя вести.

Немного подальше от бассейна находится жилое помещение. Вожатая лагеря Фируза Аюбова провела для нас экскурсию и все время отвлекалась на детей: они то и дело подбегали к ней, чтобы обнять или поцеловать.

Фируза показала нам медпункт, в котором все необходимые медпрепараты – это для администрации самое главное. Потом прошли в душевые (мужские/женские) – всё чисто; потом в комнаты ребят. В каждой по шесть кроватей. Вокруг тоже – чистота.

- Каждое утро в 10:00 у нас проводится конкурс «Ревизорро», - рассказывает Фируза. - Я и вожатые проходим по комнатам и проверяем, как ребята заправили свои постели, и начисляем баллы за порядок. Смысл конкурса в том, чтобы дети научились быть самостоятельными, начиная с мелочей. Но, конечно, все остальное, кроме заправки постели, делают наши ответственные горничные.

«Но вот еда особенно вкусная»

На обед сегодня плов, овощной салат и натуральный компот, который в такую жару очень кстати.

- Дети любят плов, поэтому его мы готовим в 2 раза больше, они все просят добавки - говорит шеф-повар лагеря.

Кстати, в «Мадагаскаре» кормят пять раз в день. И, когда мы спрашивали детей о том, хорошо ли им тут, каждый ребенок отвечал, мол, очень хорошо, потому что еда вкусная, занятия тоже классные, но вот еда особенно вкусная.

- Всего в лагере 12 воспитателей, дети от 6 до 16 лет, - говорит Фируза. - Два года назад, у нас было значительно мало девочек среди детей. Этим летом – их в 2 раза больше. Думаю, что это показатель того, что родители стали больше нам доверять. Я их понимаю, у меня у самой - дочь.

Анас, 6 лет: Я научился сам чистить зубы, утром и вечером. И купаюсь сам. Очень люблю купаться и играть в баскетбол. И мне нравится наша еда.

Программа лагеря разнообразная. Например, вчера ребята были в горном походе, обедали там же, а после ужина смотрели фильм «Тор-Рагнерёк». Фильмы дети выбирают сами.

Кроме развлечений, в лагере проводят и занятия, но только не математику и географию, а кое-что интереснее: английский язык, этику, эстетику. А еще для детей помладше тут проводят уроки, во время которых объясняют, как себя правильно вести. Специально для таких занятий воспитатели готовят мини-спектакли, в которых разыгрывают сцены из обычной жизни - ребенок капризничает, а мама расстраивается; то есть детям стараются показать наглядно, что чувствуют мамы и папы в таких случаях.

Родители говорят, что эти меры хорошо действуют.

Танцуют все!

Будничная жизнь в лагере «Мадагаскар» настолько насыщенная, что ее и будничной то не назовешь. Судите сами: каждый вечер тут проводят творческие конкурсы, на которые дети готовят разные выступления, в том числе и пародии на работников лагеря; еще проводят тематические вечеринки по мотивам любимых мультфильмов с аквагримом и соответствующими костюмами.

А на этой неделе будет бумажная вечеринка. Организаторы провели через шредер 300 килограммов бумаги, и дети будут веселиться в этой куче, они это дело любят!

Еще тут проводят футбольные состязания, соревнуются и мальчишки, и девчонки; различные квесты и фестивали. В общем, скучать тут не получится.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам:

+992 44 630 3322; +992-555 555 766.

Чем еще занять детей летом?

Рассказываем вам еще о нескольких вариантах, на которые можно обратить внимание.

«Сафед-Дара»

Лагерь активного отдыха для детей с 8 до 14 лет, отдых длится от 4 до 7 дней. Основные фишки лагеря: скалодром и веревочный парк, обзорная канатная дорога и родео-бык, походы в горы, футбол, пейнтбол.

Питание четырехразовое.

«Х-Fit»

Детская футбольная школа «xfootballschool» рассчитана на детей от 5 до 14 лет. Тренировки проходят на территории комплекса с тренерами; турниры и соревнования, разовое посещение бассейна. Пробное занятие предлагают пройти бесплатно.

Продолжительность тренировок 1-1,5 часа 3 раза в неделю

«Шохин»

Летний лагерь «Шохин» в Гулистоне (бывший Кайракум), смена здесь длится 10 дней; администрация обещает развивающие кружки, бассейн, дискотеки, киноклубы, спортивные состязания.

Питание четырехразовое.

«Укобча»

В летнем лагере «Укобча» в Согдийской области, в местечке Дехмай смена длится 11 дней; в программу также входят развивающие кружки, бассейны, дискотеки, киноклубы, спортивные состязания.

Питание четырехразовое.

«Креатиff»

Летние курсы «Креатиff» в Душанбе. Сюда приглашают детей, которые любят заниматься дизайном. Обещают научить делать визитки, открытки, рекламу, профессиональные фотографии, создавать интересные и красочные презентации и многое другое. В качестве бонуса - тренинги по личностному росту – «Расти большой».

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