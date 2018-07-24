Более 100 иностранцев будут обучаться в Госуниверситет имени Носири Хусрава города Бохтара в новом учебном году.

Об этом сообщил ректор университета Мухаммад Шодиён. По его словам, в их числе граждане России, Афганистана, Туркменистана и Узбекистана.

«На сегодняшний день в нашем университете учатся 30 иностранных граждан, среди них один гражданин Германии, который учится на факультете экономики», - добавил ректор.

Он также подчеркнул, что все иностранные граждане обучаются в университете на таджикском языке.

«Для них мы организовали курсы по обучению таджикского языка», - отметил он.

По словам Шодиена, роста иностранных граждан, которые хотят получить диплом университета Бохтара в том, что они его везде продвигают.

«Мы путём проведения международных научных конференций и других мероприятий повысили авторитет своего университета. И в будущем также будем работать в направление его продвижения, чтобы привлечь больше студентов, в том числе и из-за рубежа», - отметил Мухаммад Шодиён.

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