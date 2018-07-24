За два дня, 22-23 июля, в реках Таджикистана утонули два человека. Один из них школьник, другой 18-летний парень, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

Ученик 6-го класса, 14-летний житель Ховалингского района, 22-го июля утонул во время купания на реке села Калтачинор Балджуванского района. 18-летний житель сельского джамоата Дукони города Нурек утонул, купаясь в реке села Сари-гузари города 23-го июля.

МВД в этой связи просит всех граждан во время купания в озёрах, реках и водоёмах соблюдать правила безопасности во время плавания, и не оставлять без присмотра своих несовершеннолетних детей.

По данным КЧС Таджикистана, с начала года в водоемах, каналах и озерах Таджикистана утонули 69 человека, из них 26 дети до 16 лет.

Ведомство утверждает, что причинами этих трагедий стали невнимательность и несоблюдение правил безопасности.

По данным КЧС, места, где произошли трагедии, в основном, не предназначены для купания, а в некоторых местах категорически запрещено.

Напомним, что в случае внештатных ситуаций нужно обращаться по телефону КЧС 223-13-11 или по короткому номеру 112!

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