Компания «МегаФон Таджикистан» продолжает развивать розничную сеть в Согдийской области, обеспечивая абонентам лучший сервис в регионе. Три новых фирменных салона открыты в Айнинском, Канибадам районах и городе Исфара.

В Айнинском и Канибадамском районах новые салоны появились в джамоатах Урметан и Хамброева. Теперь жителей этих районов обслуживают шесть представительств оператора. Фирменный салон в Исфаре открылся напротив центрального парка. Удобное расположение салонов позволит ежедневно обслуживать сотни горожан и гостей из других населенных пунктов района.

«За 15 лет работы в Согдийской области «МегаФон Таджикистан» зарекомендовал себя как оператор нового поколения, предлагающий тарифы и услуги, созданные исходя из потребностей абонентов. Естественно, новые услуги и технологии вызывают много вопросов среди наших абонентов. Поэтому так важно, чтобы лучший клиентский сервис был у каждого абонента в шаговой доступности. Именно с этой целью мы постоянно расширяем сеть фирменных салонов», – говорит руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер Наимов.

Сейчас в Согдийской области работают 20 фирменных салонов компании «МегаФон Таджикистан» – в районах Пенджикент, Айни, Деваштич, Джаббор Расулов, Бободжан Гафуров, Спитамен, а также городах Худжанд, Исфара и Канибадам. В каждом салоне можно подключить выгодный тариф, выбрать «красивый» номер, пополнить мобильный счет, получить подробные консультации или настроить мобильное приложение «MegaFon.Life», позволяющее общаться в мессенджерах, совершать видеозвонки и активировать бонусные баллы. Кроме того, абонентам круглосуточно доступен интернет-магазин компании «МегаФон Таджикистан», где можно заранее выбрать и заказать SIM-карту с удобным тарифным планом и абонентским номером, а также приобрести мобильные устройства и аксессуары по самым выгодным ценам – с учетом акций и спецпредложений от оператора.

Новые фирменные салоны расположены по адресам:

Айнинский район, джамоат Урметан, с 8:00 до 18:00 без выходных;

Айнинский район, джамоат Сарвода, с 8:00 до 18:00 без выходных;

г. Исфара, ул. И. Сомони (ориентир – центральный парк), с 8:00 до 18:00 (воскресенье – выходной).

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus