Правительству Таджикистана поручено создать Наблюдательный совет национального авиаперевозчика «Таджик Эйр» и утвердить его положение и состав. Соответствующее постановление подписано президентом РТ Эмомали Рахмоном 10 июля этого года.

Государственному комитету по инвестициям и управлению госимуществом поручается совместно с Агентством гражданской авиации в месячный срок представить предложения правительству по приведению соответствующих нормативных правовых актов в соответствие с настоящим постановлением.

Наблюдательный совет ОАО «Таджик Эйр» утверждается учредителем Общества, которым является правительство, в составе не менее 13 человек.

Возглавит Совет премьер-министр, а его членами являются первый заместитель премьер-министра, заместитель премьер-министра (куратор отрасли), первый заместитель руководителя Исполнительного аппарата президента, министры финансов, транспорта, юстиции, председатель Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом, директор Агентства гражданской авиации, гендиректоры «Таджик Эйр», «Международного аэропорта Душанбе», «Таджикаэронавигации» и другие лица.

Члены наблюдательного совета, согласно его положению, несут ответственность за эффективную деятельность Общества.

Национальный авиаперевозчик испытывает большие финансовые трудности еще с конца нулевых годов. Специалисты авиакомпании говорят, что в такое состояние перевозчик оказался из-за высоких цен на авиатопливо и нестабильной экономической ситуации. Они считают, что авиакомпанию от неминуемого банкротства может спасти только государственная поддержка.

Авиапарк компании состоит из 34 воздушных судов, 5 из которых находятся в эксплуатации и 29 – на хранении. В целях обновления парка руководством компании ведутся работы по приобретению лайнеров нового поколения.

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