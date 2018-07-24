Председатели махаллинских советов собрали садака аль-фитр на сумму более 40 млн. сомони ($4,3 млн.). Об этом «АП» сообщил источник в Комитете по делам религии и упорядочению традиций, торжеств и обрядов.

По словам источника, в эту сумму входят не только наличные деньги.

«Более 40 млн. сомони эта общая сумма всех пожертвований – туда входят и наличные деньги, и другие виды пожертвований. Например, кто-то провел работы по благоустройству местности на сумму 10 тыс. сомони. Другой пожертвовал нуждающейся семье продукты питания», - отметил собеседник.

По его словам, наличные суммы, которые собрали махаллинские советы, распределили среди малоимущих семей, на ремонт дорог и проведение водопроводных линий.

«Распределение средств контролировала специальная комиссия из числа имам-хатибов и сельских активистов», - сказал источник.

Напомним, Совет улемов Таджикистана в текущем году размер фитра (пожертвования) установил в размере 5 сомони с человека на весь месяц Рамазан. До праздника Рамазан Комитет заявил, что жители Таджикистана могут сдавать садака аль-Фитр председателям своих махаллинских советов или имам-хатибам мечетей по собственному желанию.

Комитет тогда утверждал, что предложение о передаче фитра главам махаллей или имам-хатибам поступило из правительства страны после соответствующего обращения жителей Таджикистана, которые не знали, кому давать эти деньги. Они оперировались тем, что главы махаллей и имамы хорошо знают своих жителей - кто из них богат, а кто нуждается в поддержке: у них есть списки малоимущих жителей и прихожан, которым и будет передана эта помощь.

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