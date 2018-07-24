Первая партия автобусов из 100 запланированных в рамках проекта «Развитие общественного автотранспорта города Худжанда» приехала в автопарк областного центра.
Вопрос эффективного использования этих автобусов и улучшения предоставления услуг в общественном транспорте был рассмотрен на рабочем совещании председателя Согдийской области Раджаббоя Ахмадзода.
После совещания глава области посетил государственное коммунальное учреждение «Общественный транспорт Худжанда» и посмотрел новые автобусы.
Проект «Развитие общественного автотранспорта города Худжанда» финансируется ЕБРР.
В целом в областной центр должны поступить 100 автобусов. Автобусы отвечают всем современным требованиям, и каждый автобус имеет 70 сидячих мест. Предварительно запланировано, что они будут курсировать по 10 городским маршрутам.
Раджаббой Ахмадзода дал поручения ответственным лицам рассмотреть вопрос улучшения стоянок для автобусов, создание условий для текущего техосмотра, а также привлечения на работу опытных водителей.
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