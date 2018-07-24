10:07, сегодня Автор: Бахром Файзуллаев, специально для Asia-Plus

Первая партия автобусов из 100 запланированных в рамках проекта «Развитие общественного автотранспорта города Худжанда» приехала в автопарк областного центра.

Вопрос эффективного использования этих автобусов и улучшения предоставления услуг в общественном транспорте был рассмотрен на рабочем совещании председателя Согдийской области Раджаббоя Ахмадзода.

После совещания глава области посетил государственное коммунальное учреждение «Общественный транспорт Худжанда» и посмотрел новые автобусы.

Проект «Развитие общественного автотранспорта города Худжанда» финансируется ЕБРР.

В целом в областной центр должны поступить 100 автобусов. Автобусы отвечают всем современным требованиям, и каждый автобус имеет 70 сидячих мест. Предварительно запланировано, что они будут курсировать по 10 городским маршрутам.

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Раджаббой Ахмадзода дал поручения ответственным лицам рассмотреть вопрос улучшения стоянок для автобусов, создание условий для текущего техосмотра, а также привлечения на работу опытных водителей.

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