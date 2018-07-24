В Душанбе пройдет очередной хакатон TechStars Startup Weekend Dushanbe. В этот раз трехдневный “хакатон” пройдет на площадке кафе-коворкинга Parking с 10 по 12 августа 2018 года.

Организаторами хакатона в Душанбе выступает Американская торговая палата в Таджикистане (AmCham Tajikistan) при поддержке Офиса ОБСЕ в Таджикистане, компании Tcell и «Спитаменбанк»-а.

«В этом году Таджикистан решил продолжить свое участие в этом мероприятии и дать возможность нашим креативным предпринимателям, дизайнерам, разработчикам, а также экспертам из разных отраслей, работать вместе и создать что-то уникальное и удивительное. Во время всей программы все участники будут получать помощь тренеров из различных сфер деятельности и каждый участник, кроме впечатлений, унесет с собой сертификат и пополнит ряды лидеров в стране», говорит директор AmCham Tajikistan Ильхом Алиев.

​Он выразил благодарность всем тем, кто поддержал идею проведения хакатона. Телекоммуникационная компания Tcell обеспечит участников и организаторов мероприятия высокоскоростным Интернет-соединением на протяжении всего хакатона, а «Спитаменбанк» предоставляет призовой фонд для победителей в размере 15000 сомони.

“Мы очень рады в очередной раз организовать Start Up Weekend Dushanbe. Развитие предпринимательства является одним из приоритетных направлении правительства республики и такие площадки дают возможность молодым людям начать работать над идеей бизнеса или социального проекта, который принесет пользу обществу», - отметил Алиев.

Чтобы стать участником этого мероприятия необходимо пройти по следующей ссылке до 1 августа - https://goo.gl/forms/ASMim6GHI2VrmFok1

TechStars Startup Weekend - это всемирная программа для предпринимателей. Всего за 54 часа Startup Weekend позволяет всем участникам поделиться своими идеями, улучшить их и создать все условия для воплощения идей в реальность.

Платформа Tech Startup Weekend была создана в 2009 году и с тех пор более 150 стран организовывают данное мероприятие, благодаря которому создаются успешные проекты по всему миру.

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