В городе Серпухове Московской области недалеко от железнодорожной станции 23 июля была найдена мертвой пятилетняя девочка из семьи граждан Таджикистана, пропавшая накануне. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Девочка пропала 22 июля во время прогулки во дворе дома, где проживает семья погибшей. Родители девочки не говорят по-русски, поэтому о пропаже ребенка первыми заявили по их просьбе соседи. На следующий день поисковый отряд добровольцев и полицейские со служебной собакой обнаружили спортивную сумку, в которой находилось тело пропавшего ребенка. На теле не было видимых признаков насилия.

В Управлении Следственного комитета по Московской области сообщили, что по подозрению в совершении убийства, а также изнасилования задержан 28-летний местный житель. По данным «Московского комсомольца», подозреваемый живет в одном доме с таджикской семьей. По информации издания, в его квартире были найдены следы обуви девочки и отпечатки ее пальцев.

Как рассказали соседи задержанного, в прошлом месяце две девочки пожаловались, что этот мужчина бежал за ними со спущенными штанами в лесополосе неподалеку. Мамы девочек обратились в полицию, однако те возбуждать уголовное дело не стали и ограничились беседой с мужчиной. В свое оправдание он сказал, что ни на кого не нападал, а всего лишь хотел справить нужду.

В Следственном комитете отметили, что на месте обнаружения тела ребенка продолжают работать следователи и криминалисты, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы и других следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение доказательств.

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