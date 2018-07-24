Впервые в Таджикистане клиенты МДО ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ через вайбер чат-бот получили свои денежные переводы. С момента запуска чат-бота ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ прошло всего лишь две недели.

После того, как организация ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ запустила Вайбер чат-бот две недели назад уже десятки пользователей получили свои денежные переводы, открыли депозитные счета и получили кредиты через популярный мессенджер-канал. Первые клиенты ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ поделились своими впечатлениями о новых возможностях.

- ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ идёт всегда в ногу со временем, поначалу я думал, что это паблик чат. Нет, оказывается это интерактивный чат-бот. Я был на работе, и в такую жаркую погоду, честно, было лень идти в банк, зашел в Вайбер чат-бот ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ, нажал «получить денежный перевод», заполнил данные и через несколько минут операторы перевели деньги на мою банковскую карту! Это очень удобно! Теперь буду только этим каналом пользоваться. Реально экономит ваше драгоценное время! - Рассказывает клиент организации Бахтиёр Бобоев из Вахдата.

- Я была дома, и мне муж сообщил, что отправил деньги для того, чтобы я погасила наш кредит. В течение двух минут я через вайбер чат-бот ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ, заполнив свои данные, перевела их на свой счет и погасила кредит, находясь на кухне. Никогда не подумала бы, что через Вайбер можно получить денежный перевод. Это здорово! – Рассказывает Лайло Саидова из Бохтара.

- Ни для кого не секрет, что сейчас молодежь сидит в социальных сетях, использует разные мобильные приложения и в том числе активно переписывается в мессенджерах. Очень хорошо, что чат-бот они сделали на базе Вайбера. Сейчас в каждой семье есть мобильный телефон, и почти у каждого члена семьи есть Вайбер. Действительно ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ задаёт тренд, предлагая нам свои инновационные, современные и, нужно подчеркнуть, своевременные предложения. Даже, если в час ночи мне переведут деньги из России, я спокойно могу через Вайбер чат-бот заполнить данные перевода и утром, когда иду в университет, снять деньги через банковскую карту в любом банкомате. Это очень круто! – Говорит душанбинец Бехзод Каримов.

«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - один из крупнейших лидирующих финансовых институтов Таджикистана, имеющий сеть из 130 офисов и функционирующий на рынке микрофинансирования вот уже 19 лет. Основные активы организации – лояльные клиенты, самоотверженные сотрудники, надёжные инвесторы и партнёры.

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