Очередное, 28-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ состоится в Душанбе 20 сентября 2018 года, сообщил «АП» источник в Генпрокуратуре Таджикистана.

По данным источника, в работе заседания, председателем которого будет Генпрокурор России Юрий Чайка, ожидается участие генеральных прокуроров 9 государств – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Ожидается, что генпрокуроры обсудят вопросы наращивания сотрудничества, обмена информации, опыта работы и подготовки кадров.

«Окончательный вариант повестки дня душанбинской встречи Генпрокуроров СНГ находится в стадии разработки», - сообщил источник.

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