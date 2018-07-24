За шесть месяцев текущего года на таджикско-афганской границе произошли 17 боестолкновений.

За этот период на границе с Афганистаном таджикские пограничники во взаимодействии с другими силовыми структурами республики провели 39 специальных операций, сообщил «АП» начальник пресс-центра пограничных войск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

По его словам, за это время из незаконного оборота изъято более 1,1 тыс. кг наркотиков, в том числе 70,2 кг героина, около 340 кг опиума, около 536 кг гашиша, около 184 кг канабиса и более 125 кг прекурсоров.

«У контрабандистов изъято 14 единиц огнестрельного оружия, 3 единицы взрывчатых веществ, 25 единиц боевой амуниции и 443 патронов», - сообщил Улугходжаев.

Он также отметил, что в результате 17 боестолкновений на таджикско-афганской границе уничтожено 7 преступников, 21 контрабандист задержан.

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