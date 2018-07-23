АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе МОМ в партнерстве с «ООН-женщины» проведет ратификационный семинар по результатам исследования и разработке информационно-разъяснительной стратегии на тему "Потребности и права женщин и девочек, затронутых трудовой миграцией в Кыргызстане и Таджикистане, и пути их реализации".

- В столичном комплексе «Наврузгох» состоится выставка таджикских и узбекских гончаров и ювелиров. Посетители могут прибрести понравившиеся им изделия.

- В Ташкенте в рамках чемпионата CAFA - юношеская сборная Таджикистана сыграет с командой Узбекистана.

- В танцевальной студии «Падида» состоится мастер-класс хореографа-постановщика Владислава Мирецкого (Узбекистан). Начало в 15:00

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 ИЮЛЯ

2012 - В Хороге началась спецоперация по нейтрализации вооруженного формирования

2012 - Все виды связи (мобильная, телефонная и интернет), соединяющие регионы Таджикистана с Горно-Бадахшанской автономной областью отключены

2012 - Таджикистан закрыл все пропускные пункты на границе с Афганистаном в Горно-Бадахшанском направлении.

2013 - В Хороге прошло массовое шествие в память жертв событий 24 июля 2012 года.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 24 ИЮЛЯ

1944-2001 – Родился поэт Джамолиддин Каримзода.

1945-2005 – Родился философ Мохирхуча Султонзода.

1955 – Родился доктор политических наук Рахимчон Хасанов.

1957 – Родился астроном Носирчон Махмудов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 26-31 тепла.

По Хатлонской области - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с, с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 16-21 тепла, днем 32-37 тепла, по ВГБАО ночью 7-12 тепла, днем 21-26 тепла.

По районам республиканского подчинения - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла.

По городу Душанбе – Ясная погода. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Худжанд - Ясная погода. Ветер восточный с переходом на западный 4-9, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Бохтар - Ясная погода. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Хорог - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с.