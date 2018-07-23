В ноябре прошлого года президент Эмомали Рахмон дал старт реконструкции парка культуры и отдыха "Дружбы народов". К сентябрьским праздникам парк откроется для душанбинцев и гостей столицы.

Но сейчас там пока стройплощадка.

Согласно ноябрьскому решению столичной мэрии реконструкция парка «Дружбы народов» возложена на власти Хатлонской области. Сейчас здесь полным ходом идут строительные работы. Примечателен он также тем, что там будет ролледром.

Парк находится в южной части Душанбе. В начале нулевых в парке был установлен памятник Фирдоуси, который на некоторое время сменил памятник Ленину на главной площади столицы.

Парк был сооружён на площади 30 га в 1972 году по проекту авторского коллектива из института Душанбегипрогор. Открытие парка в Душанбе было приурочено к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus