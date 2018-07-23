Совсем недавно в Душанбе прошла первая в истории Таджикистана ярмарка Steam Fear Tajikistan, посвященная науке, технологии, инженерингу, искусству и математике. Приняли участие в ней со всего Таджикистана 18 юных изобретателей. Пропустить такое мы, естественно, не могли. Тем более разработали молодые не только разного рода софты, к которым так часто увлекается новое поколение, но и топливо будущего, а еще уникальных роботов. Посмотреть историю вы можете уже завтра, во вторник.

После, в среду, вас ожидает не менее интересная история из Рашта, где известный агроном нашей страны Мирзошо Акобир умудрился на одном дереве вырастить 14 сортов яблок. Вы можете себе такое представить? Нас, например, это очень удивило, особенно тот факт, что с одной ветки в его саду можно сорвать и абрикос, и сливу. Не упустите сюжет о чудо-садовнике и его чудо-деревьях.

Завершим мы эту неделю выпусков беседой с ташкентским фотожурналистом Умидой Ахмедовой. Она - первая в ЦА женщина-кинодокументалист, специализирующейся на таких темах, как гендерное неравенство, бедность и этнические проблемы. В интервью нам революционер в документалистике расскажет о том, чем отличается нынешний Узбекистан от прежнего, и в чем узбеки и таджики одинаковы, как две капли воды. История выйдет в пятницу.

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