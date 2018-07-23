«Глава компании «Умед-88» обвиняется в совершении семи преступлений», - сообщил журналистам председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён 23 июля на пресс-конференции.

Шермухаммад Шохиён также объяснил, что «из-за секретного характера некоторых эпизодов преступлений Одинаева, судебное дело рассматривается в закрытом режиме».

«Некоторые поступки, которые совершил Одинаев, имеют секретный характер и поэтому судебное дело рассматривается в закрытом режиме. Когда будет принято заключительное решение суда, мы сообщим», - отметил Шохиён.

Ранее в верховном суде сообщили, что в отношении Одинаева возбуждено уголовное дело по статьям 247 (мошенничество), 289 (контрабанда товаров), 292 (уклонение от выплаты налогов) и 340 (подделка документов) УК Таджикистана.

Руководство компании «Умед-88» было задержано 14 октября, сразу после критики со стороны президента Таджикистана Эмомали Рахмона в ходе его встречи с таджикскими предпринимателями. Президент тогда заявил, что «министерством финансов из госбюджета разными непонятными способами были предоставлены компании «Умед-88» средства в размере 170 миллионов сомони». И эти средства ООО «Умед – 88» уже в течение почти 4 лет не может вернуть государству.

Компания «Умед-88» в течение более 20 лет занималась поставкой и розничной реализацией нефтепродуктов в Таджикистане. В основном, компания экспортировала бензин и дизельное топливо из России и Казахстана, которые впоследствии поступали на принадлежавшие ей сети автозаправок - более 70 АЗС по всей республике.

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