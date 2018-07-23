Стоимость топлива в Таджикистане за последний месяц резко выросла. Это привело к росту цен на некоторые продовольственные товары. Власти надеются, что ситуацию может изменить запуск отечественного производства топлива.

Розничные цены на сжиженный газ за последний месяц повысились почти на 50%, а стоимость бензина и дизельного топлива выросла на 15%. Следом повысили стоимость своих услуг частные извозчики, а на рынках дорожает сельхозпродукция, которая доставляется автотранспортом.

В соответствующих ведомствах страны подорожание горючего связывают с повышением его стоимости в странах-экспортерах, в частности, в России и Казахстане.

В министерстве энергетики и водных ресурсов отмечают, что рост цен на нефтепродукты вызван повышением стоимости сырой нефти на мировых биржах. «Год назад один баррель нефти продавался за $40-50, сегодня он стоит уже более $70», - сказали в Минпроме.

В Антимонопольной службе говорят, что топливный рынок находится под постоянным контролем, и, что повышение цен на топливо имеет объективные причины.

По данным Службы, каждая тонна сжиженного газ, бензина и дизельного топлива сегодня обходится таджикским поставщикам почти на 100 долларов дороже, чем в начале года.

«Мы не можем заставить поставщиков работать себе во вред, продавая продукцию по заниженным ценам. Каждая компания работает на рынке, чтобы получить прибыль. Если же лишить поставщиков прибыли, они покинуть рынок и тогда нас ожидает дефицит, который спровоцирует еще более значительное подорожание топлива», - сказал первый заместитель начальника Антимонопольной службы Назар Одиназода.

По его словам, Таджикистан является импортером топлива, и мы вынуждены мириться с ростом цен на внешних рынках.

Надежда на собственные нефтепродукты

В антимонопольном ведомстве считают, что ситуацию на топливном рынке можно будет исправить только с началом производства собственных – отечественных нефтепродуктов.

«В ближайшем будущем начнет функционировать построенный в Дангаринском районе нефтеперерабатывающий завод. Данное предприятие на начальной стадии будет перерабатывать 500 тысяч тонн нефти, и постепенно его мощность будет доведена до 1,2 миллиона тонн нефти в год. Это позволит обеспечивать наших потребителей топливом по более доступным ценам», - считает Назар Одиназода.

Строительство первой очереди Дангарниского НПЗ, на который надеются в антимонопольном органе, была практически завершена еще в конце 2016 года. Завод возведен таджикско-китайским СП (китайская компания Dong Ying heli Investment and Development и таджикской - «Хасан и Ко»).

Однако его запуск откладывали уже несколько раз. Причину переноса срока сдачи в эксплуатацию в министерстве экономического развития и торговли объяснили тем, что китайские инвесторы пока не договорились с иностранными поставщиками относительно стоимости и объемов необходимого сырья. В министерстве отметили, что для бесперебойной деятельности завода нужно предварительно запасаться необходимым объемом нефти.

Ежегодные потребности Таджикистана в автомобильном топливе составляют 600-700 тысяч тонн, из которых примерно 50% составляют нефтепродукты, а оставшаяся половина приходится на сжиженный газ.

Выход есть, но власти на это не пойдут

Специалисты в области энергетики сомневаются, что запуск Дангаринского НПЗ может решить проблему с высокими ценами на нефтепродукты в стране. «Дело в том, что такие заводы обычно возводятся в тех местах, где имеются достаточные запасы нефти, и чем ближе к месторождению, тем лучше. Если уж решили строить на территориях, отдаленных от месторождений, нужно хотя бы позаботиться о прокладке нефтепровода, чтобы производство было рентабельным. В Таджикистане же нет больших запасов нефти, а на прокладку трубопровода из других стран нужны огромные средства. Поэтому придется доставлять его транспортом, а это, с учетом протяженности пути и высокой вывозной пошлины на сырье в странах-экспортерах, делает его переработку нецелесообразным», - считает независимый энергетик Зафар Аюбов.

Он добавил, что наладить производство можно, но себестоимость вызывает у него сомнения. «Боюсь, что конечная продукция окажется дороже импортируемого топлива», - говорит он.

По мнению экономиста Рустама Саидова, единственное, что может хоть как-то стабилизировать ситуацию с ценами на внутреннем топливном рынке, это – налоговые послабления поставщикам и продавцам.

«Правительство может снизить ставки налогов и таможенных платежей на импорт и реализацию нефтепродуктов, способствуя, тем самым, снижению их стоимости», - отметил он.

Однако, по мнению экономиста, власти при нынешнем финансовом положении страны не смогут себе этого позволить, так как сами находятся в поисках новых источников для пополнения бюджета.

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