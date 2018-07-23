Видному деятелю искусств Таджикистана, композитору Фаттох Одина 22 июля исполнилось бы 80 лет. В историю музыкального искусства Таджикистана имя этого композитора с его многочисленными произведениями вписано золотыми буквами. Десятки музыкальных произведений, в том числе для хора и фортепиано, камерные и симфонические, вокально-инструментальные произведения, а также его музыка для многих фильмов останется в памяти народа на века.

Сердце заслуженного деятеля искусств Таджикистан, члена Союза композиторов и Союза кинематографистов Таджикистана, лауреата премии им А.В. Александрова и обладателя государственной премии им Рудаки перестало биться 2 января 2010 года в 72 года.

Всю свою жизнь, талант и творчество Фаттох Одина посвятил развитию искусства и таджикской национальной музыки.

Его произведения всегда были навеяны любовью к Родине, людям, природе и жизненным ценностям.

В 1957 году он окончил Музыкальное училище в Душанбе, в 1962 году - Московскую консерваторию им. Чайковского, а в 1966 году аспирантуру училище им. Гнесиных в Ленинграде. В 1971—1978 годах он являлся художественным руководителем Таджикской государственной филармонии.

Первая его опера под названием «Парасту» (Ласточка) вышла в 1966 году и была поставлена на сцене Театра оперы и балета им. Айни. Поэма «Ахурамаздо» и детская опера по мотивам таджикской народной сказки «Коза — кудрявые ножки» являются популярными произведениями Фаттох Одина.

В 50-х годах были известны песни на его музыку «Ватанро месароям» (Воспеваю Родину), «Ману дарё» (Я и река), «Аруси 18-сола» (18-летняя невеста), «Садбарги сафед» (Белая роза) и «Аскарбача» (Призывник).

Также Фаттох Одина известен своей работой над фильмами. В частности он писал музыку к таким фильмам, как «Измена» (1967г.), «Слезы и меч» (1991), «Здравствуй, добрый человек» (1973), «Взлётная полоса» (1970), «Разоблачение» (1969), «Как велит сердце» (1968).

Он является автором музыки к таким театральным постановкам, как «Рустам и Сухроб», «Король Лир», «Разбойники», «Белый голубь» и др.

В национальный музыкальный фонд страны вошли также его камерные и симфонические произведения.

Фаттох Одина был другом и соратником Лоика Шерали и Бозора Собира.

Деятели искусств Таджикистана назвали его кончину большой потерей для музыкальной индустрии, заявив, что с ним ушло очарование национальной музыки.

В его честь названа улица в Душанбе (бывшая Фурманова).

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