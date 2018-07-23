Дело Мухиддина Кабири рассматривается заочно судьями Верховного суда в закрытом режиме. Об этом на пресс-конференции 23 июля сообщил председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён.

«Уголовное дело в отношении Мухиддина Кабири поступило в Верховный суд республики. Сейчас судья официально рассматривает дело. Пока процесс продолжается. Дело рассматривается в закрытом режиме. Когда будет принято решение суда, мы вам сообщим», - сказал он журналистам.

По его словам, Кабири обвиняется по нескольким статьям УК РТ.

«Ему предъявлено обвинения по нескольким статьям, в том числе, по 107 (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны), 189 (возбуждение национальной расовой, местнической или религиозной вражды), 199 (хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 195 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, транспортировка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 306 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти), 313 (вооруженный мятеж), 307 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя) и другим статьям»,- заявил Шохиён.

Всего Мухиддину Кабири заочно предъявлено обвинения по 16 уголовным статьям.

Мухиддин Кабири, руководитель Партии Исламского возрождения, покинул Таджикистан в марте 2015 года, опасаясь преследования. Его обвинили в «создании преступных групп» и объявили в международный розыск.

29 сентября 2015 года ПИВ была признана террористической и экстремистской в связи с причастностью к вооруженному мятежу бывшего замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода. Руководство партии власти республики также обвинили в причастности к этому мятежу. В июне 2016 года 14 членов политсовета ПИВ были приговорены к различным срокам заключения, двое из них - к пожизненному.

До сентября 2015 года в течение 16 лет ПИВТ была единственной официально действующей партией религиозного толка в Центральной Азии.

В 2017 году парламент страны одобрил предложенные правительством поправки в Уголовно-процессуальный кодекс о практике применения в стране заочных приговоров в отношении особо опасных преступников, которые находятся за пределами республики.

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