Первый вице-президент Афганистана генерал Абдул Рашид Дустум, лидер этнических узбеков вернулся в Кабул 22 июля из Турции, куда он уехал после крупного скандала на родине, связанного с обвинениями генерала в применении пыток, изнасиловании и захвате заложника. Эксперт «АП» и некоторые его зарубежные коллеги не верят в эти обвинения и называют истинные причинами скандала - этнические конфликты.

Генерала Дустума не было в Афганистане больше года, он уехал в Турцию после того, как бывший губернатор провинции Джаузджан Ахмад Ишчи, политический противник Дустума, который был похищен людьми генерала еще в 2016 году, рассказал об изнасиловании, пытках, избиениях и угрозах, которым его подвергали люди Дустума и сам генерал.

История вызвала резонанс, как в Афганистане, так и на международном уровне; во время похищения Дустум исполнял обязанности президента страны. Сам Дустум все отрицал. Он утверждал, что Ишчи задержали и удерживали не его телохранители, а сотрудники разведывательной службы страны, подозревающие политика в причастности к беспорядкам в провинции. Однако в марте 2017 года стало известно, что Дустума поместили под домашний арест.

Позднее он выехал в Турцию - по официальной версии на медицинское лечение, эксперты отмечали, что генерал уехал именно из-за скандала.

Семерых телохранителей генерала, которых Ишчи также обвинял в истязаниях, в ноябре 2017 года, приговорили в Афганистане к пяти годам лишения свободы заочно, так как они не явились в суд, и их местонахождение не было известно.

Дустума в Афганистане встретили толпы соратников и взрыв

В кабульском аэропорту имени Хамида Карзая, куда Дустум прилетел в это воскресенье чартерным рейсом из Анкары, генерала торжественно встречали толпы соратников. Среди тех, кто встречал генерала, были и официальные представители власти, например, вице-президент ИРА Сарвар Дониш, депутаты парламента.

Но, несмотря на то, что прибытие генерала на родину проходило при повышенных мерах безопасности, на дороге, по которой проезжал кортеж Дустума, произошла атака смертника, в результате которой погибли и пострадали не менее 25 человек, но сам генерал не пострадал.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ), сообщает Reuters. Группировка заявила, что теракт был направлен именно на Дустума.

Вооружённые отряды Дустума неоднократно и успешно зачищали от ИГ, талибов и других вооруженных исламистских группировок различные районы в северных провинциях Афганистана. Эксперты отмечали, что эти действия были направлены на поддержку официальной власти, и хотя бы отчасти снимали с правительства Ашрафа Гани упрек в неспособности эффективно противостоять вооруженной оппозиции.

Но потом между официальным правительством ИРА и генералом возник конфликт, связанный с обвинениями бывшего губернатора Ишчи, истинную причину которого, например, российский эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков назвал в интервью «Немецкой волне» «во многом этнической».

На стороне Дустума выступают не только этнические узбеки, но значительная часть хазарейских формирований, у него есть договренности с таджиками из Панджшера по разделу влияния на севере.

«Всё это делается в противовес таджикам, узбекам, хазарейцам»

О том, что конфликт между Дустумом и правительством Гани связан с этническими проблемами в Афганистане, в интервью «АП» сказал и доктор исторических наук, профессор Рахматшо Махмадшоев.

- Возвращение генерала Дустума - это очередной политический сговор между Ашрафом Гани и Дустумом, направленный на снижение накала политической борьбы между пуштунской правящей элитой и непуштунскими народами Афганистана. Политика пуштунизации всех сфер общественной жизни, вытеснение представителей всех непуштунских этносов из государственных органов, новая волна размещения пуштунских племен из южных провинций и даже из пакистанских пограничных районов в северные провинции Афганистана – на территории традиционного проживания таджиков, узбеков, хазарейцев и туркменов - привели к крайней политической напряженности в стране, - говорит Махмадшоев.

По его словам, Дустум сыграл неблаговидную роль в приходе к власти Ашрафа Гани, и в конце концов в очередной раз стал ненужным для пуштунов. Поэтому, для его устранения был придуман позорный фарс, связанный с Ишчи. После этого его вынудили к очередному побегу за рубеж. Теперь же, пуштунская элита Кабула, используя эту политическую карту, в очередной раз заманивает Дустума на свою сторону.

- Все это делается в противовес таджикам, узбекам, хазарейцам и другим непуштунским народностям, стремящимся защитить свои национальные интересы. История свидетельствует, что в судьбоносные, поворотные моменты пуштунская политическая элита пытается привлечь на свою сторону руководителей непуштунских народов. Ярким примером таких лидеров является Дустум, не раз предававший интересы не только народных масс узбеков, но и таджиков, хазарейцев, туркменов и т.п. В такой сложной политической обстановке, на предстоящих парламентских, а затем президентских выборах, естественно, вверх одержит пуштунская политическая элита, - объясняет Махмадшоев.

Профессор считает, что такая перспектива заставляет оппозицию вновь взяться за оружие. В северных провинциях уже идут процессы неповиновения центральной власти и создания самостихийных местных органов. Предвидя такой поворот событий, пуштунская элита в течение последних лет усиленно размешает пуштунские вооруженные племена на севере и северо-востоке страны и вдоль афгано-таджикской границы. Готовясь таким образом к полномасштабному военному конфликту, как внутри страны, так и на границе с Таджикистаном.

- Учитывая шаткость нынешней кабульской власти, нельзя сбрасывать со счетов и такой сценарий, что в определенный момент к власти могут прийти более радикальные талибы или сторонники ИГ, а это может создать совершенно новую, опаснейшую военно-политическую ситуацию на границах центральноазиатского региона, чреватую катастрофическими последствиями, - говорит Махмадшоев.

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