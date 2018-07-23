Специалисты Всемирного банка считают действующие тарифы на электроэнергию в Таджикистане нерентабельными.

«При тарифах ниже уровня возмещения затрат, низких и нестабильных сборах платы за электроэнергию и неэффективном финансовом управлении «Барки точик», энергетический сектор в течение многих лет испытывал финансовые трудности», - говорится в докладе Всемирного банка об экономике Таджикистана.

В нем отмечается, что правительство Таджикистана уже провело ряд важных мер по финансовому оздоровлению «Барки точик» на 2017-2022 годы, в частности, повысило тарифы на электроэнергию.

Все принятие меры, по мнению специалистов Всемирного банка, имеют решающее значение для привлечения дополнительных инвестиций в этот сектор, особенно частных.

«В то же время, - говорится в докладе, - правительству необходимо разработать механизмы для смягчения негативного воздействия повышения тарифов на электроэнергию для бедных и уязвимых слоев населения».

Ранее, в начале этого года, Аналитики этого международного финансового института отмечали, что средний тариф на электроэнергию в Таджикистане составляет 45% от уровня возмещения затрат.

Всемирный банк не одинок в своих начинаниях

Еще в 2012 году Всемирный банк рекомендовал правительству Таджикистану постепенно поднимать тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до 3,5 центов «с целью поощрения рационализации использования энергии»: сегодня население платит за каждый киловатт уже почти 1,8 цента.

В конце ноября прошлого года Европейский банк реконструкции и развития в своем новом отчете по Таджикистану подчеркивал, что тарифы на электроэнергию в республике должны «постепенно корректироваться с течением времени», отмечая в то же время необходимость решения «соответствующих социальных вопросов».

Иными словами, данная организация советует таджикским властям постепенно повысить тарифы на электроэнергию, при этом рекомендует найти источники субсидирования потребителей электроэнергии из уязвимых слоев населения.

Азиатский банк развития предложил правительству страны стратегию по внесению изменений в структуру тарифов на электроэнергию, прежде всего, устраняя кросс-субсидирование.

«То есть, существуют разные тарифы для разных категорий, и зачастую тарифы для госпредприятий намного ниже, чем тарифы для частных предприятий, что препятствует развитию частного сектора и инвестиционного климата», - разъясняли представители АБР.

Предложение «Барки точик» уже есть

Таджикская электроэнергетическая компания недавно инициировала очередное повышение тарифов на электрическую и тепловую энергию. Для рассмотрения предложения «Барки точик» была создана рабочая группа, которая анализировала хозяйственную деятельность энергохолдинга.

«На основе анализа составлена пояснительная записка и представлена правительству республики», - сообщил на прошлой неделе первый заместитель Антимонопольной службы Назар Одиназода.

Он отметил, что методология, по которой рассматривалось предложение «Барки точик», предусматривает несколько вариантов.

«По одному из вариантов предлагается повысить тарифы на электрическую и тепловую энергию на 15%», - сказал Одиназода.

Он добавил, что принятие окончательного решения по данному вопросу находится в компетенции правительства страны.

Если правительство утвердит предложенное 15-процентное повышение, население будет платить за каждый киловатт 19,37 дирамов (2,05 цент).

Тарифы на электроэнергию в Таджикистане повышаются практически ежегодно для всех категорий потребителей, кроме Таджикской алюминиевой компании.

В последний раз они были изменены 1 октября прошлого года. В настоящее время население платит 16,85 дирамов за один киловатт электроэнергии.

Тарифы же для основного потребителя таджикской электроэнергии – ГУП «Таджикская алюминиевая компания» – остаются неизменными: с 1 мая по 30 сентября - 7,20 дирамов за киловатт час, в зимний период (с 1 октября по 30 апреля) - 11,80 дирамов.

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