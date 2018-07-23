Звезды российской или западной эстрады в Таджикистане гости достаточно редкие. Стоимость их райдеров часто оказывается настолько высокой, что если закладывать ее в конечную цену за билеты, то вряд ли концерт соберет зрителей.

Однако, компания «Оби зулол/RC-Cola» вместе с радио «Азия-Плюс» все-таки решили подарить людям праздник и пригласили на душанбинскую вечеринку (28 июля) российского рэпера Natana, которого все знают по хиту «Слышь, ты че такая дерзкая?».

Natan Миров - звезда лейбла Black Star выступит на площадке душанбинского аквапарка «Дельфин» 28 июля. Это будет open-air с презентацией и дегустацией нового крутого напитка от «Оби зулол/RC-cola» - «Mighty Rain». Организатором вечеринки выступает первое столичное радио «Азия-Плюс».

Фото: Black-star.ru

- Мы долго думали о том, кого можно пригласить в Душанбе. С самого начала рассматривали звезд российской эстрады, потому что вместе с «Оби зулол», крупнейшим производителем прохладительных напитков Таджикистана, хотели порадовать душанбинскую молодежь, - рассказывает руководитель маркетинга «Азия-Плюс» Фарход Холматов. – Но райдеры большинства исполнителей оказались слишком трудноисполнимыми – автомобили S-класса, аппаратура, навороченные отели, еда – в общем, слишком высокие требования. Если их выполнять, то конечная стоимость билета окажется просто неподъемной для большинства молодых людей.

Natanа рассматривали наряду с остальными рэперами и, когда связались с его концертным директором, оказалось, что Natan - как раз тот, кто нужен.

- Natan оказался очень простым парнем, он шел нам на уступки, не загибал слишком высоко цены, не капризничал, так что мы быстро договорились. И только потом поняли, почему именно с ним мы так быстро нашли общий язык, - говорит руководитель ТВ-продакшн «Азия-Плюс» Бехруз Насриддинов.

Из Казахстана в Москву

Natan начинал свою музыкальную карьеру еще в конце 90-х в Казахстане, работал с братом, его хиты пользовались популярностью, но до суперхита было далеко. Он отучился в институте искусств, выступал в составе разных групп, организовал вместе с музыкантами свою студию, а в 2013 году выиграл конкурс «Молодая кровь», организованный продюсерским центром Тимати «Black Star Incorporated». Тимати тогда собирал талантливую молодежь, и из сотен ребят со всего бывшего СССР выбрал Natanа и Ксению Павлову.

Чуть позже, в 2014-м году и появился суперхит «Слышь, ты че такая дерзкая?», и Natanу стал подпевать не только Казахстан, но и все постсоветское пространство.

Теперь его знают, как российского музыканта, выступающего в стиле рэп и сотрудничающего с лейблом Тимати Black Star.

Natanа ценят не только за творчество, но и за характер

Кстати человечность и простота Natanа, которая так удивила организаторов душанбинской вечеринки, знакома и российским журналистам. Например, в российских СМИ есть такая история:

Лето, 2016 год, Natan дает концерт в Кемерово, и вдруг под ним треснула сцена, он провалился. Видео инцидента он потом выложил в своем «Инстаграме».

Но во время произошедшего Natan «повел себя как настоящий профессионал, не выказав ни единого признака звездной болезни», - рассказывали потом российские журналисты. Оказалось, что музыкант действительно не устроил трагедии, поднялся и продолжил прерванное выступление.

Позже в интервью «Комсомольской правде» даже не стал ругать организаторов, а только отметил, что условия к следующему приезду должны быть другими.

В Душанбе злоупотреблять человечностью Natanа организаторы не собираются, поэтому об условиях для него заботятся заранее. Вечеринка (18+) начнется 28 июля в 17:00 в аквапарке «Дельфин», и конечно количество билетов ограничено. Справки можно получить по телефонам: 93 505-33-38; 93 888-99-55.

В общем, это будет главная вечеринка этого лета!

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