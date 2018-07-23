Таджикский профессиональный боксер Мехрубон Сангинов 21 июля в первом же раунде отправил в технический нокаут мексиканца Хорхе Риоса.
В беседе с корреспондентом «АП» Мехрубон Сангинов сказал, что после принятия вызова от Хорхе Риоса он и его тренерский штаб вели очень усиленную подготовку».
«Проделали тяжелую работу. Со мной работают профессионалы, и за меня болела вся страна, поэтому я был сильно мотивирован», - сказал он.
По его словам, поединок должен был продлиться 8 раундов, но он быстро раскрыл соперника и в первом же раунде техническим нокаутом выиграл его.
Он также сообщил, что не намерен отдыхать.
«Буду тренироваться и готовиться к следующему бою», - отметил он.
Сангинов прилетел обратно в Лас-Вегас, в тренировочный лагерь Флойда Майвейзера. Дата следующего поединка уточнится в ближайшее время.
Неделю назад чемпион мира по профессиональному боксу в версиях WBC (Youth World Champion) и WBB ( World Boxing Board) в весе 76,2 кг Мехрубон Сангинов принял вызов известного мексиканского профессионального боксера Хорхе Риоса.
До этого, Сангинов 23 июня текущего года защитил титул чемпиона WBC Youth в поединке против мексиканца Фермина Канедо. Сангинов одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде. В прошлом году Сангинов стал чемпионом мира, победив американца Стефена Дерстайна. Бой состоялся по версии World Boxing Board в Шарлотте (штат Каролина, США). В первом же раунде техническим нокаутом он поразил американца, став чемпионом мира.
В сентябре Мехрубон Сангинов завоевал титул чемпиона мира по версии WBC. Поединок был главным боем вечера профессионального бокса в американском штате Луизиана. Бой Сангинова против американца Кемерона Буроуджонса длился 10 раундов.
С прошлого года Мехрубон Сангинов председатель Федерации бокса Душанбе.
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Anchor8 часов назад
Очень рад за своего соотечественника. Но пожалуйста больше не пишите о том что Мехрубон выиграл у Фермина Канедо. На самом деле его соперника зовут Carlos Alberto Lopez Castro http://boxrec.com/en/boxer/765993. И этот боксер явно был не соперником Мехрубона. Так как имеет 17 поражений и всего 1 победу. А в мировом рейтинге занимает 1779 место, в то время как Мехрубон на 253. Согласитесь мастерство боксеров явно не на одном уровне. Что же касается последнего соперника Мехрубона, то тут его соперник немного выше уровнем хотя занимает 1080 место в мировом рейтинге, и в послужном списке имеет 9 поражений и 2 победы http://boxrec.com/en/boxer/692435. Я не хочу сказать сказать что Мехубон плохой боксер. Но если так взять то складывается ощущение что он избивает только "МЕШКОВ". Удачи и новых побед тебе ЧЕМПИОН и я очень надеюсь увидеть тебя одним из лидеров "pound for pound".
Alibek8 часов назад
Молодец