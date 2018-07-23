Аномальная жара последних недель в прямом и переносном смысле стала главной головной болью для наших сограждан. Столбик термометра упорно не хочет снижаться ниже 40 градусов по Цельсию. И это проблема. За медицинской помощью ежедневно обращаются - сотни людей, десятки тысяч других просто не имеют возможности дойти до врачей.

В группе риска все, но больше всего перегреву подвержены дети и пожилые люди, больные гипертонией и диабетом. Первое, что необходимо сегодня людям, чтобы спастись от жары – обильное питье. Понимая это, власти разных стран мира бесплатно раздают на улицах бутылки с водой, чтобы хоть как-то помочь людям избежать перегрева. На минувшей неделе эту инициативу подхватили и в соседнем с нами Узбекистане, где температура тоже зашкаливает за 40 градусов - в самое жаркое время суток в некоторых ташкентских автобусах пассажирам начали бесплатно раздавать прохладную воду.

А что у нас? В нашей стране никто воду бесплатно не раздаёт. Наоборот. На фоне этой жары в Таджикистане решили в три раза повысить акциз на бутилированную воду. Теперь соответственно, вырастут и цены для потребителей.

Но почему? Когда мы задали этот вопрос сотрудникам Агентства по стандартизации, сертификации, метрологии и торговой инспекции при правительстве страны, нам ответили с детской непосредственностью: «Вода является ходовым товаром, который очень хорошо продается. Дополнительный налог на такую продукцию способствует пополнению бюджета страны».

Не буду спорить, вода – действительно, товар ходовой и, наверное, он способен как-то пополнить бюджет страны. Но ведь Таджикистан - социальное государство. Мы же не вводим акциз на хлеб. Тогда почему ввели на воду? Если бюджету нужны дополнительные деньги, можно увеличить акциз на алкоголь или сигареты, на предметы роскоши. Можно, в конце концов, скромнее проводить наши праздники, без фейерверков. Или меньше разворовывать этот бюджет - только за первое полугодие текущего года Счетная палата выявила злоупотребления в расходовании госбюджета на 272 миллиона сомони...

Введение акциза на питьевую воду в 2013 году и его недавнее повышение в три раза выглядит тем более нелогичным на фоне глобальных инициатив Таджикистана по воде – «Вода для жизни», «Вода для устойчивого развития». Получается, что на международной арене мы выступаем за доступ к чистой питьевой воде, а у себя дома этот доступ сокращаем. Где логика?

Я надеюсь, этот вопрос еще может быть пересмотрен. А пока было бы неплохо местным властям перенять опыт соседей и тоже раздавать людям бесплатную воду. Это важно.

Когда я писал эту колонку, в нашей редакции произошло несчастье. Наш корректор-ветеран Неля Хайрутдинова не пришла на работу, не отвечал ее телефон. Когда водитель редакции поехал к ней домой, узнать, в чем дело, выяснилось, что наша Неля... умерла. Накануне, когда она была на работе, Неля ни на что не жаловалась. Заключения судмедэкспертизы пока нет, и причины смерти Нели мы не знаем. Может быть, этот тот самый тепловой удар?

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus