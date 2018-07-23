Аномальная жара последних недель в прямом и переносном смысле стала главной головной болью для наших сограждан. Столбик термометра упорно не хочет снижаться ниже 40 градусов по Цельсию. И это проблема. За медицинской помощью ежедневно обращаются - сотни людей, десятки тысяч других просто не имеют возможности дойти до врачей.
В группе риска все, но больше всего перегреву подвержены дети и пожилые люди, больные гипертонией и диабетом. Первое, что необходимо сегодня людям, чтобы спастись от жары – обильное питье. Понимая это, власти разных стран мира бесплатно раздают на улицах бутылки с водой, чтобы хоть как-то помочь людям избежать перегрева. На минувшей неделе эту инициативу подхватили и в соседнем с нами Узбекистане, где температура тоже зашкаливает за 40 градусов - в самое жаркое время суток в некоторых ташкентских автобусах пассажирам начали бесплатно раздавать прохладную воду.
А что у нас? В нашей стране никто воду бесплатно не раздаёт. Наоборот. На фоне этой жары в Таджикистане решили в три раза повысить акциз на бутилированную воду. Теперь соответственно, вырастут и цены для потребителей.
Но почему? Когда мы задали этот вопрос сотрудникам Агентства по стандартизации, сертификации, метрологии и торговой инспекции при правительстве страны, нам ответили с детской непосредственностью: «Вода является ходовым товаром, который очень хорошо продается. Дополнительный налог на такую продукцию способствует пополнению бюджета страны».
Не буду спорить, вода – действительно, товар ходовой и, наверное, он способен как-то пополнить бюджет страны. Но ведь Таджикистан - социальное государство. Мы же не вводим акциз на хлеб. Тогда почему ввели на воду? Если бюджету нужны дополнительные деньги, можно увеличить акциз на алкоголь или сигареты, на предметы роскоши. Можно, в конце концов, скромнее проводить наши праздники, без фейерверков. Или меньше разворовывать этот бюджет - только за первое полугодие текущего года Счетная палата выявила злоупотребления в расходовании госбюджета на 272 миллиона сомони...
Введение акциза на питьевую воду в 2013 году и его недавнее повышение в три раза выглядит тем более нелогичным на фоне глобальных инициатив Таджикистана по воде – «Вода для жизни», «Вода для устойчивого развития». Получается, что на международной арене мы выступаем за доступ к чистой питьевой воде, а у себя дома этот доступ сокращаем. Где логика?
Я надеюсь, этот вопрос еще может быть пересмотрен. А пока было бы неплохо местным властям перенять опыт соседей и тоже раздавать людям бесплатную воду. Это важно.
Когда я писал эту колонку, в нашей редакции произошло несчастье. Наш корректор-ветеран Неля Хайрутдинова не пришла на работу, не отвечал ее телефон. Когда водитель редакции поехал к ней домой, узнать, в чем дело, выяснилось, что наша Неля... умерла. Накануне, когда она была на работе, Неля ни на что не жаловалась. Заключения судмедэкспертизы пока нет, и причины смерти Нели мы не знаем. Может быть, этот тот самый тепловой удар?
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Bolero6 часов назад
Акциз на воду? Это смешно и грешно! Позор тому советнику кто это придумал и воплотил в жизнь этот закон. Особенно актуально на фоне заявления "Более 60% всех запасов питьевой воды ЦА находятся в Республике Таджикистан", а акциз и прочие налоги уже составляют 80% от себестоимости на данную продукцию внутри страны. Либо в стране живут одни миллионеры, либо все превратились в безвольных рабов на которых уже привыкли ездить как на ослах...
Дилшод6 часов назад
Недавнее исследование Международной комиссии по устойчивому развитию человечества и окружающая среды в сфере строительства и эксплуатации многоквартирных жилых домов в Таджикистане привели к неутешительным результатам. 95% многоквартирных жилых домов, построенных в период с 2010 по 2018 годы в Республике Таджикистан были признаны непригодными для проживания сразу по двум ключевым критериям: риск разрушения строения и безопасность строения для здоровья человека. Некачественные строительные материалы, которые используются при строительстве жилых домов для удешевления себестоимости и получения максимальной выгоды привели к тому, что воздух в квартирах оказывается отравленным и все токсины и испарения которыми дышат собственники и жильцы в конечном итоге вызывают такие неизлечимые заболевания как импотенция, бесплодие, рак легких, диабет, разрушение суставов и постоянные головные боли. Тогда как высочайшие стандарты строительства и строительных материалов, используемых во времена союза в домах, которые по сей день радуют наших соотечественников своим качеством подтвердили свой уровень безопасности и в рейтинге комиссии занимают достойную высокую строку. Проживание в домах, построенных в советское время по стандартам и под контролем ответственных государственных органов, позволит вам сэкономить деньги на лекарствах и избежать рисков, связанных с высокой сейсмической активностью в Таджикистане. Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию человечества и окружающая среды проводила исследование зданий без анализа причин возникновения подобной катастрофической ситуации. Однако, выводы очевидны: Коррупция и бездействие отдельных чиновников углубляет и расширяет экологический кризис угрожает национальной безопасности и даже дальнейшему существованию, возможно, в еще большей степени, чем хорошо вооруженные и враждебно настроенные соседи или недружественные союзы.
Информация о качестве новостроек и опасности для здоровья не была обнародована. Государственный аппарат пытается всеми силами утаить результаты исследований, при этом осведомленные чиновники активно скупают квартиры в домах, построенных еще при союзе, сдерживая таким образом рост цен на советские квартиры. После падения рынка недвижимости в Таджикистане цена на качественные советские квартиры значительно снизилась, что позволяет сейчас приобретать это жилье по бросовым ценам, тогда как потенциальная прибыль от продажи квартир составит не менее 40-50%, после того как информация об исследованиях и результаты будут обнародованы и простые граждане будут вынуждены покупать эти квартиры переплачивая без того жирующим чиновникам, которые опять будут в выигрыше и пополнят свои карманы за счет нас с вами.
Акрам-живу там7 часов назад
В стиле г-а Бабаханова, упомянуть вскольз о человеке....
алишер7 часов назад
примите мои соболезнования пусть земля будет ей пухом
NN7 часов назад
Мои соболезнования Азии плюс..
Доброжелатель7 часов назад
Увы жаль!!!! Наши чиновники все никак не насытятся. Все им мало! Плевать они хотели на народ. Мэр наш старается чтоб лучше хоть сделать, а эти депутаты все в своих жирных креслах сидят и им мало, мало. Что еще придумают??? Транспорт дорогой, в автобусах невозможна ездить, продукты подорожали, потому что доллар высокий, свет будет дорожать, а ЗАРПЛАТА У ЛЮДЕЙ мизерная, поэтому все воруют. А ПЕНСИИ???? БЕДНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ ЧТО ОНИ МОГУТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ????? СДЕЛАЙТЕ ДЕПУТАТУШКИ СЕБЕ ЗАРПЛАТУ НАРОДА И ПЕНСИЮ, ПОСМОТРИМ КАК ЗАНОЕТЕ!!!
Строитель8 часов назад
Хорошую идею для "высоколобых" чиновников дали - акциз на хлеб ))
50/50 что так и сделают. Не страна а жуткая фантасмагория какая-то.
Саида8 часов назад
УВЫ!!!.....????
Sime8 часов назад
в нашей стране за все в итоге платит народ. за дворцы слуг народа и все остальное.
и через акциз на воду тоже