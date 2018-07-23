Более тысячи тонн продовольственных товаров, не соответствующих стандарту, или вовсе просроченных и испорченных изъяли с начала года из продажи сотрудники «Таджикстандарт»-а.

«Часть этой продукции признана некачественной, а другая – не соответствовавшей стандартам маркировки», - сообщил директор Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции Кудрат Давлатзода 23 июля на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, в первой половине 2018 года Агентство выявило около 2 350 случаев, когда на внутренний рынок попали продовольственные товары, не отвечающие нормам продовольственной безопасности.

«Среди изъятых продуктов питания, которые могли попасть на стол таджикистанцев, - более 300 тонн мясных изделий, 153 тонн пшеничной муки, 136 тонн кондитерских изделий, более 105 тонн различных пищевых добавок, около 68 тонн алкогольных напитков, 58 тонн чая и другие, в общей сложности более 1,1 тыс. тонн продовольствия», - озвучил цифры Давлатзода.

Он отметил, что большинство этих товаров были завезены в Таджикистан из-за рубежа со стороны предпринимателей.

Узбекские яйца завозить можно

Он также прокомментировал слухи о якобы запрещении завоза яиц и кондитерских изделий из Узбекистана.

«Никто не запрещал импорт этих товаров из соседней республики, если они отвечают требованиям наших стандартов и их качество не нарушает технические регламенты, принятые в Таджикистане», - сказал он.

Вместе с тем, Давлатзода отметил, что страна происхождения товаров не имеет значения – Иран, Узбекистан, Китай или другая страна, если товары некачественные, они будут изъяты из продажи.

Из игрушек сделать другие товары, а про ГСМ сообщать

Из непродовольственных товаров, импортируемых в Таджикистан, в первой половине 2018 года существенно выросло число бракованных детских игрушек, поставляемых, в основном, из Китая.

За этот период Агентство изъяло из продажи более 30 тыс. детских игрушек.

По словам директора Агентства, эти игрушки не соответствуют техническому регламенту о безопасности, принятому для защиты здоровья детей.

Более 30 тыс. детских игрушек изъято из продажи Фото Asia-Plus

По словам Давлатзода, проведенные «Таджикстандарт»-ом проверки торговых точек и рынков выявили, что большая часть детских игрушек на рынках страны не имеет сертификатов качества и безопасности, обязательной маркировки на понятном покупателю языке.

«Так, из продажи изъято более 30 тысяч единиц низкокачественных детских игрушек, которые попали в республику контрабандным путем», - говорит Давлатзода.

По его словам, Агентство предлагает отправить бракованные игрушек на переработку – в специальных цехах по переработке пластики из них будут произведены другие товары народного хозяйства.

Кроме того, Госстандарт выявил более 57 тонн ГСМ, которые продавались на заправках под другой, более высокой маркой.

Директор «Таджикстандарт»-а через СМИ призвал граждан сообщать Агентству о фактах продажи некачественной продукции в торговых точках.

Он подчеркнул, что инспекторы Таджикстандарта из-за моратория на проверки не имеют возможности совершить их внепланово, если не будет заявлений от потребителей.

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