Юношеская сборная Таджикистана по футболу (U-15) 22 июля стартовала на чемпионате Центрально-азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) с крупной победы. В дебютной встрече подопечные Рустама Курбонова в Ташкенте выиграли у команды Афганистана – 3:0.

В составе таджикской сборной дублем отличился защитник Мехрубони Абдурауф. Еще один мяч на свой счет записал Салохиддин Иргашев, отличившийся с пенальти, сообщает официальный сайт ФФТ.

В других матчах первого тура юноши Узбекистана был сильнее своих сверстников из Туркменистана – 4:1, а команда Ирана обыграла сборную Кыргызстана – 2:0.

Игры второго тура пройдут во вторник, 24 июля. Юношеская сборная Таджикистана сыграет с командой Узбекистана.

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