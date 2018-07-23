18-летние таджикские модели Малика Каюмова и Назира Мирзоева представляют Таджикистан на проходящем в эти дни в Астане международном конкурсе красоты «Мисс СНГ-2018».

Конкурс «Мисс СНГ-2018», проводимый с 1996 года, проходит в Астане с 18 по 27 июля и приурочен он к 20-летию столицы Казахстана.

Казахстан принимает международный конкурс впервые, раньше он проводился только в Армении, России и Украине.

Помимо представительниц Таджикистана, на конкурс съехались еще 17 красавиц из девяти стран Содружества, в том числе из Украины, России, Армении, Грузии, Латвии и др. Всем участницам от 18 до 27 лет.

Малика Каюмова Фото Умед Шарипов 1 /5

Поскольку одной из главных целей конкурса красоты является развитие туризма и культуры между странами-участницами, девушки в свободное от рабочей программы время примут участие в ряде культурных и благотворительных мероприятий, ознакомятся с достопримечательностями Астаны, с традициями и обычаями казахстанского народа.

На днях модели посетили детский психоневрологический диспансер «Нурлы жүрек» и курортную зону Бурабай.

В официальной части программы участницы конкурса продефилируют в национальных костюмах и вечерних нарядах, примут участие в интеллектуальных конкурсах.

Малика Каюмова – «Мисс Таджикистана-2017» и победительница в номинации «Театр мод» международного конкурса «Роза Востока-2018» (Ташкент). Назира Мирзоева – обладательница титула «Мисс фотомодель» конкурса «Мисс Таджикистан-2017».

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