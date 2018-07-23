Страна: США

Жанр: боевик, триллер, приключения

Режиссер: Кристофер МакКуорри

Актеры: Ребекка Фергюсон Том Круз Ванесса Кирби Генри Кавилл Мишель Монахэн Анджела Бассетт Саймон Пегг Алек Болдуин Шон Харрис Уэс Бентли ...

Премьера в Душанбе: 26 июля, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз».

Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801

Итан Хант и его команда, а также недавно примкнувшие к ним союзники, вынуждены действовать наперегонки со временем, когда новая миссия идет не по плану.