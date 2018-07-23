Уничтожением условных террористических групп, прорвавшихся через государственную границу Таджикистана, завершились совместные оперативно-стратегические учения военнослужащих двух стран по территориальной обороне Хорогского гарнизона на полигоне «Джелонди».

Мотострелковые подразделения 201-й военной базы отработали вопросы взаимодействия с таджикскими силовиками в ходе совместной антитеррористической операции по освобождению и зачистке населенного пункта от «незаконных военных формирований».

Звено российских штурмовиков Су-25 в ходе эпизодов учений обеспечили поддержку группировки войск с воздуха.

В завершающем эпизоде учений военнослужащие России и Таджикистана преследовали и уничтожили отходящих условных террористов в горной местности.

Напомним, в учениях со стороны 201 российской военной базы были привлечены мотострелковые подразделения в составе около 400 военнослужащих и более 80 единиц военной техники, со стороны таджикских силовиков привлекалось около 700 человек и более 40 единиц техники. В мобилизационных мероприятиях принимали участие до 10 тысяч таджикских офицеров и солдат запаса.

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